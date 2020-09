XALIMANEWS- Pour la reprise des « vendredis » de l’école de l’APR, les camarades de Macky sall ont choisi le thème « Assainissement, résilience des inondations, programme décennal de lutte contre les inondations : état des lieux en 2012, réalisations, bilan en septembre 2020, évaluations et perspectives ». Lors de cette rencontre, les cadres de l’APR ont porté des toges de couleur marron. Et la photo qui a fait le tour de la toile a fait l’objet de moqueries. Si certains internautes disent ne pas comprendre cette « innovation » de Me Djibril War et cie, d’autres parlent de sabotage et d’usurpation de fonction en demandant à l’ordre des avocats de réagir.