XALIMANEWS- Même s’il a prouvé à maintes reprises qu’on devait s’attendre à tout avec lui, cette dernière sortie de S Kelly n’est pas passé facilement comme d’habitude. L’homme est allé tourner un clip dans un cimetière. Après cette action, le comédien Digbeu Cravate est sorti de son silence pour lui asséner ses vérités.

Si se coucher dans un cimetière et de surcroît sur la tombe d’un défunt était jusque-là considéré comme impensable ni faisable, l’artiste ivoirien S Kelly a démontré tout le contraire. « Mais S Kelly tu as fait fort quand même ! Avant, tu dis fumais de l’herbe mais avec ce que je vois là on dirait tu as fumé cocotier cette fois-ci », à lancé le comédien Digbeu Cravate en réponse au clip spectaculaire de l’artiste réalisé dans un cimetière.

Le fameux tournage de clip dans un cimetière cela a suscité plusieurs polémiques sur la toile. Remontés, les uns se sont contentés de juste se railler du « fou » chanteur tandis que d’autres ont déversé une expression de colère à peine qualifiable. Logé dans ce dernier lot, le comédien Digbeu Cravate qui est ordinairement loin des sujets à polémique n’a pu s’empêcher de parler.

Dans une vidéo diffusée sur la toile il a déploré la manière de faire de l’artiste. Il estime que le chanteur devrait avoir un peu plus de respect pour les morts. Et que cette fois, il a poussé un peu loin le bouchon.

Si Digbeu Cravate affirme ne pas trop en vouloir à S Kelly qui est avant tout un artiste, toutefois, estime-t-il que l’actrice du clip mérite une correction exemplaire.

« En fait, S Kelly, je ne t’en veux pas parce que tu es un artiste confirmé mais c’est la fille dans le clip qu’on doit chercher pour frapper. En tout cas, je cherche cette fille », a-t-il prévenu.

Face à cette montée de colère, S Kelly n’est pas resté dans sa tour d’ivoire. Sa réaction est des plus laconiques encore une fois de plus, mais très parlante. « Vous vous jouez les plus intelligents mais vous dormez dans le salon de vos parents et dans la maison des gens. Moi le fou du cimetière, je suis à la construction de ma 2ème maison. Commentez et après vous allez dormir dans la maison des gens (…) », a-t-il riposté.

