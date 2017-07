Les coupures d’électricité sont devenues de mauvais souvenirs depuis l’accession du Président Macky SALL à la magistrature suprême un certain 25 mars 2012.

La fourniture d’électricité connait une nette amélioration. Ainsi, de 912 heures en 2011, le temps moyen annuel de coupure a été réduit à 73 heures en 2016

Rien que pour l’année 2016, la SENELEC a mis en service 270 MW additionnels dont trois centrales solaires (Malicounda (22 MW), de Bokhol (20 MW), et de Santhiou Mékhé (29.5 MW), soit plus de la moitié de ses capacités cumulées en 2015, qui étaient de 510 MW. Voilà ce qui nous a permis d’améliorer considérablement la qualité du service et de donner à des milliers de Sénégalais l’accès à l’électricité.

Les populations ont désormais accès à une électricité abondante et à bon prix surtout avec la baise de 10% du prix de l’électricité depuis mars 2017.

Les infrastructures routières, maritimes, ferroviaires et aériennes sont en cours de construction, de développement et de mise en service pour une modernisation du réseau des transports sur toute l’étendue du territoire national.

Notre pays le Sénégal n’a jamais été aussi proche de son objectif d’autosuffisance alimentaire malgré tous sortes de plans annoncés par l’ancien régime comme GOANA pour lequel les sénégalais n’ont retenu que la célèbre danse de Salam Diallo.

Le Sénégal a enregistré des progrès significatifs dans sa quête de l’autosuffisance alimentaire avec une hausse considérable dans toutes les productions.

Si notre agriculture a amélioré ses résultats malgré une pluviométrie moyenne et déficitaire, c’est parce que le gouvernement a consenti des investissements substantiels sur les autres facteurs de production, avec une meilleure sélection des semences et une mécanisation progressive.

En effet, sur les trois dernières années, le parc mécanique agricole a été renforcé de 850 tracteurs et de plus de 60 000 autres équipements, notamment des moissonneuses-batteuses, décortiqueuses et semoirs.

La récolte du riz a progressé, avec 950 779 tonnes ; un niveau jamais atteint. Au total, la production céréalière s’élève à 2 247 094 tonnes, et la production horticole cumule à 1 206 810 tonnes, dont 91 000 exportées; une performance sans précédent.

Au niveau social, je me limiterai à énumérer seulement les grandes lignes de l’action présidentielle car en cinq ans, il a fait mieux que tous ses prédécesseurs réunis.

La bourse de sécurité familiale dont bénéficient plus de 250 000 familles;

La carte de l’égalité des chances dont bénéficient la majorité des personnes vivant avec un handicap;

La gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans;

La gratuité de la césarienne pour la femme sénégalaise;

La revalorisation des retraites;

La baisse de l’impôt sur les salaire à hauteur de 20%;

La construction de plus 15000 logements sociaux;

etc.

Du 25 mars 2012 jusqu’au 31 décembre 2016, plus de 271704 emplois ont été crées en attendant que les autres chantiers soient terminés.

Nous assistons depuis sa prise de pouvoir à une certaine accalmie dans le détournement de deniers publics et ceux ou celles qui s’y sont aventuré, ont maille à partir avec la justice qui a retrouvé une certaine indépendance tant réclamée par les populations.

La reddition des comptes, qui est l’aboutissement naturel des actes de gestion, est devenue une réalité au Sénégal.

En résumé, voici les raisons qui doivent pousser nos compatriotes à s’approprier ce bilan du Président de la République en lui donnant , une majorité confortable lui permettant de poursuivre convenablement, l’exécution des projets planifiés dans le plan Sénégal émergent (PSE).

Zaccaria COULIBALY

Chef du Bureau économique

Ambassade du Sénégal au Canada