Alors que la rupture entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko redessine le paysage politique sénégalais, Idrissa Seck tente de retrouver une place dans le débat national. L’ancien Premier ministre critique les promesses non tenues et appelle à une autre approche de la gouvernance. Mais sa capacité à transformer cette prise de parole en véritable alternative reste à démontrer.

La crise politique qui oppose désormais ouvertement Bassirou Diomaye Faye à Ousmane Sonko pourrait-elle offrir un nouvel espace à Idrissa Seck ? L’ancien Premier ministre, longtemps considéré comme l’un des principaux acteurs de la vie politique sénégalaise, multiplie les interventions publiques dans un contexte marqué par la fragmentation du camp issu de l’alternance de 2024.

Dans un entretien accordé à l’émission The Babacarview, diffusée sur YouTube, le président de Rewmi a livré une appréciation sévère de la situation de la jeunesse sénégalaise. Selon les propos rapportés par SeneNews le 17 novembre, il estime que les jeunes ont été confrontés à des promesses politiques non tenues et les invite à privilégier le discernement, les compétences et la responsabilité.

Cette intervention s’inscrit dans une démarche plus large de retour sur la scène nationale. Le 9 novembre, Africa Intelligence consacrait déjà une enquête aux efforts entrepris par Idrissa Seck pour retrouver une place dans le jeu politique sénégalais. Son expérience gouvernementale et son parcours électoral constituent des atouts, mais également un héritage susceptible de susciter des réserves chez une partie de l’électorat.

La rupture entre Diomaye Faye et Ousmane Sonko modifie les équilibres sans garantir l’émergence d’une troisième force. Les deux responsables conservent des positions institutionnelles importantes, tandis que Pastef dispose toujours d’une majorité parlementaire issue des élections de 2024.

Pour Idrissa Seck, le défi consiste donc à dépasser la seule critique des dirigeants actuels. Une alternative crédible supposerait de présenter des propositions précises sur l’emploi, le pouvoir d’achat, les finances publiques et les perspectives offertes à la jeunesse.

La question est également organisationnelle. Sans mobilisation militante, alliances politiques et implantation territoriale, une présence médiatique ne suffit pas à construire un rapport de force électoral.

À ce stade, aucun élément vérifié ne permet d’affirmer qu’Idrissa Seck bénéficie déjà d’un regain significatif de popularité. Mais la recomposition politique en cours lui offre une occasion de revenir dans le débat. Reste à savoir si cette visibilité pourra se transformer en dynamique durable.