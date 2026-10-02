Modou Ngom : identité, naturalisation américaine, drame de l’I-71 et la peine qu’il encourt

L’affaire Modou Ngom dépasse désormais largement le terrible accident de la circulation qui a coûté la vie à une famille américaine de trois personnes dans l’Ohio. Depuis le 11 avril 2026, le dossier a pris une dimension judiciaire, administrative et migratoire, après la découverte par les autorités de l’Ohio d’éléments contradictoires concernant l’identité du chauffeur routier.

Le 25 septembre 2026, un jury du comté de Delaware l’a reconnu coupable de trois chefs d’homicide aggravé au volant et de cinq chefs de blessures causées par un véhicule. Sa sentence est prévue le 29 octobre 2026. Selon les informations communiquées après le verdict, il encourt au maximum 22 ans et demi de prison.

Contrairement à certaines interrogations apparues autour de cette affaire, Modou Ngom ne risque pas la peine de mort dans le dossier pénal lié à l’accident de l’I-71. Les chefs pour lesquels il a été condamné sont passibles de peines d’emprisonnement, et non de la peine capitale.

Le drame du 11 avril

Le 11 avril 2026, peu avant 18 h 30, Modou F. Ngom conduisait un semi-remorque Freightliner sur l’Interstate 71, dans le comté de Delaware, au nord de Columbus.

La circulation était fortement ralentie dans une zone de travaux à proximité de l’intersection des routes US 36 et State Route 37. Selon l’enquête de la police de l’État de l’Ohio, le camion n’a pas suffisamment ralenti à l’approche de la file de véhicules.

Le semi-remorque a percuté les véhicules arrêtés ou ralentis, provoquant une collision en chaîne impliquant neuf véhicules. Trois personnes ont perdu la vie et trois autres ont été blessées.

Les victimes étaient Luke Soposki, 37 ans, son épouse Lynnea Soposki, 36 ans, et leur fils Logan, âgé d’un an.

Ce que dit l’enquête

Les enquêteurs ont indiqué que le camion de Ngom n’avait pas freiné avant l’impact. La défense a contesté l’interprétation de l’accusation et Ngom a lui-même témoigné au procès.

Il a notamment expliqué qu’il regardait son rétroviseur et tentait de se déplacer vers la voie de gauche lorsqu’il n’a pas vu les véhicules arrêtés devant lui.

Le jury n’a finalement pas retenu cette défense et l’a déclaré coupable de l’ensemble des chefs finalement soumis à son appréciation.

Une condamnation, mais pas de peine de mort

Le verdict du 25 septembre constitue une étape majeure du dossier.

Ngom a été reconnu coupable de :

trois chefs d’homicide aggravé au volant ;

cinq chefs de blessures causées par un véhicule.

La peine doit être prononcée le 29 octobre.

Les informations publiées après le verdict indiquent qu’il encourt jusqu’à 22 ans et demi de prison.

Cette peine maximale ne signifie pas qu’il sera nécessairement condamné à 22 ans et demi. La durée effective de la peine sera déterminée par le tribunal lors de l’audience de sentencing.

Il est également important de préciser que la peine de mort n’est pas prévue pour les infractions pour lesquelles il a été condamné dans cette affaire.

La question de sa peine doit donc être distinguée de l’autre volet du dossier concernant son identité et sa naturalisation.

Une deuxième affaire autour de son identité

Après l’accident, les autorités de l’Ohio ont découvert plusieurs éléments contradictoires concernant son identité.

Selon les autorités, Ngom aurait utilisé plusieurs noms et dates de naissance au cours de son parcours aux États-Unis.

Un nom revient notamment dans les documents : Lamine Gaye.

Des documents judiciaires identifient d’ailleurs le prévenu comme « Modou Ngom, aka Lamine Gaye ».

Les autorités affirment qu’il aurait obtenu un permis de conduire de l’Ohio vers 2003 sous une autre identité, puis un permis commercial CDL en 2007.

Une naturalisation américaine en 2015

Un élément est confirmé par le Department of Homeland Security : Modou Fall Ngom est devenu citoyen américain par naturalisation en 2015.

Mais les autorités de l’Ohio ont demandé une enquête fédérale afin de déterminer dans quelles circonstances cette naturalisation a été obtenue, compte tenu des différentes identités retrouvées dans les dossiers.

Il faut toutefois faire une distinction juridique importante : une enquête sur une éventuelle fraude documentaire ou migratoire ne signifie pas automatiquement que la citoyenneté américaine a été annulée.

À la date du 2 octobre 2026, les informations publiques disponibles établissent sa naturalisation en 2015, mais ne permettent pas d’affirmer qu’une décision définitive de déchéance de nationalité a été rendue.

Sénégalais ou Mauritanien ?

Une autre question demeure.

Les sources américaines qui ont couvert son dossier le présentent comme originaire de Mauritanie.

Certaines sources sénégalaises l’ont cependant présenté comme Sénégalais.

Ngom aurait par ailleurs indiqué après l’accident qu’il avait une épouse au Sénégal.

Ces éléments démontrent un lien avec le Sénégal, mais ne suffisent pas à établir sa nationalité de naissance.

Son patronyme « Ngom », très répandu au Sénégal, ne permet pas davantage de déterminer à lui seul son origine nationale.

La question de son identité avant son arrivée aux États-Unis reste donc un axe important de l’enquête journalistique.

Ce que les autorités américaines cherchent à établir

Le volet fédéral porte notamment sur les différentes identités utilisées au cours de son parcours, les documents obtenus sous ces identités et les circonstances de sa naturalisation.

Les autorités de l’Ohio ont transmis les éléments aux organismes fédéraux compétents.

Il faudra donc distinguer trois choses :

La condamnation pénale liée à l’accident, déjà prononcée par le jury ; La peine, qui sera déterminée le 29 octobre ; L’enquête fédérale sur son identité et sa naturalisation, qui constitue une procédure distincte.

Une éventuelle procédure fédérale ne modifierait pas rétroactivement le verdict du tribunal de l’Ohio sur l’accident.

Ce qui est confirmé

À ce stade, plusieurs éléments sont documentés :

Modou F. Ngom a été impliqué comme chauffeur dans l’accident du 11 avril 2026 ;

trois membres de la famille Soposki ont été tués ;

neuf véhicules ont été impliqués ;

Ngom a été reconnu coupable le 25 septembre ;

le verdict porte sur huit chefs d’accusation ;

sa sentence est prévue le 29 octobre ;

la peine maximale annoncée est de 22 ans et demi ;

il ne risque pas la peine de mort dans ce dossier ;

il est citoyen américain naturalisé en 2015 ;

les autorités américaines ont identifié plusieurs noms et dates de naissance associés à son parcours ;

le nom Lamine Gaye apparaît dans des documents judiciaires et commerciaux.

Ce qui reste à établir

Plusieurs questions restent ouvertes :

son lieu exact de naissance ;

sa nationalité à la naissance ;

l’identité utilisée lors de son arrivée aux États-Unis ;

les circonstances exactes de son immigration ;

les circonstances précises de sa naturalisation en 2015 ;

l’existence ou non d’une nationalité sénégalaise ;

l’issue de l’enquête fédérale sur son identité et sa naturalisation.

Le dossier présente donc aujourd’hui deux dimensions distinctes : un chauffeur condamné pour un accident ayant coûté la vie à trois personnes et un parcours identitaire qui fait désormais l’objet d’un examen fédéral.

La prochaine échéance judiciaire est fixée au 29 octobre 2026, date à laquelle le tribunal doit déterminer la peine de Modou Ngom.