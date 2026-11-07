Le directeur général de Sonatel, Brelotte Ba, a déposé une plainte contre X auprès de la Division spéciale de cybersécurité (DSC), selon le quotidien Libération. Un individu utiliserait frauduleusement son identité et sa photographie pour entrer en contact avec plusieurs personnes. Une affaire qui illustre les risques croissants liés à l’usurpation d’identité dans les communications numériques.

Le directeur général de Sonatel, Brelotte Ba, est au centre d’une affaire présumée d’usurpation d’identité. Selon les informations rapportées samedi 7 novembre par Libération, le dirigeant a saisi la Division spéciale de cybersécurité pour dénoncer des agissements susceptibles de constituer une usurpation d’identité, une usurpation de fonction et une tentative d’escroquerie.

D’après les éléments de la plainte relayés par la presse, un individu se ferait passer pour le patron de Sonatel en utilisant son nom, sa qualité professionnelle et sa photographie. Cette présentation aurait pour objectif de convaincre ses interlocuteurs qu’ils échangent directement avec le responsable de l’entreprise.

L’auteur présumé de ces manœuvres inviterait ensuite les personnes contactées à se rapprocher d’un individu présenté comme un avocat. La finalité exacte de ces démarches reste à établir.

Une enquête aurait été ouverte afin d’identifier le responsable de ces agissements et de déterminer l’étendue des faits dénoncés.

Cette affaire intervient dans un contexte de multiplication des alertes sur les fraudes numériques au Sénégal. La Commission de protection des données personnelles a récemment mis en garde contre les escroqueries reposant sur l’usurpation d’identité, le clonage de voix et les contenus manipulés à l’aide de l’intelligence artificielle.

Rien ne permet toutefois d’affirmer que des outils d’intelligence artificielle ont été utilisés dans le cas visant Brelotte Ba.

Au-delà de cette procédure, l’affaire rappelle la vulnérabilité des communications professionnelles face aux tentatives de fraude. L’utilisation du nom et de l’image d’un dirigeant peut suffire à donner une apparence de crédibilité à une sollicitation trompeuse.

Les investigations devront établir les responsabilités éventuelles. En attendant, aucune personne n’a été publiquement identifiée comme auteur des faits, et la présomption d’innocence demeure applicable.