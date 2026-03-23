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Découvrez les maires élus en France en 2026 avec des origines africaines : une diversité qui s’impose

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XALIMANEWS: Les élections municipales de 2026 en France mettent en lumière une nouvelle génération d’élus ayant des liens biographiques avec l’Afrique subsaharienne. Dès le premier tour, plusieurs profils issus de la diversité ont réussi à s’imposer dans différentes communes, illustrant une évolution notable du paysage politique local.

Parmi ces élus figure Leslie Halleur Echaroux, élue à Saint-Mammès, sans étiquette politique et d’origine camerounaise. À Saint-Denis, Bally Bagayoko, affilié à La France Insoumise–Parti Communiste Français, d’origine malienne, fait également partie des vainqueurs. Même réussite pour Yahaya Soukouana à Fleury-Mérogis, représentant divers gauche et issu de la communauté malienne (soninké).

D’autres figures se distinguent également, comme Marieme Tamata-Varin-Watt, élue sans étiquette et d’origine mauritanienne, ou encore Mohamed Gnabaly, membre des Écologistes, d’origine sénégalaise. À Ris-Orangis, Kwami Agbegna, d’origine togolaise, complète cette liste d’élus victorieux dès le premier tour.

Par ailleurs, plusieurs candidats issus de cette même diversité restent en lice pour le second tour. C’est le cas de Aly Diouara (Parti socialiste), Melissa Youssouf (divers gauche), Adama Gaye, engagé dans une liste citoyenne et écologique, ainsi que Bassi Konaté (divers droite).

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Cette dynamique traduit une représentation de plus en plus visible des diasporas africaines dans la vie politique française locale. Elle témoigne également d’une reconnaissance progressive de ces profils par les électeurs, dans un contexte où les enjeux d’inclusion, de diversité et de proximité occupent une place centrale dans le débat public

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