Hébergement universitaire : l’État accélère avec 10 100 lits attendus

XALIMANEWS: Un programme d’urgence visant à renforcer la capacité d’hébergement des universités sénégalaises prévoit la livraison de 10 100 lits d’ici à la fin de l’année 2026, a annoncé mardi à Bambey le ministre des Infrastructures, Déthié Fall.

« Le chef de l’État a un programme de livraison de 10 100 lits d’ici la fin de l’année », a déclaré le ministre, rappelant la réception, le 29 août dernier, de 2 100 lits à l’Université Amadou Makhtar Mbow (UAM) de Diamniadio.

À Bambey, Déthié Fall et son collègue de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Boubacar Camara, ont co-présidé la cérémonie de livraison d’un pavillon universitaire de 1 000 lits, ainsi que d’un restaurant universitaire de 1 000 places.

Le programme prévoit également 1 000 lits supplémentaires pour chacune des universités de Ziguinchor, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Tambacounda et Matam.

S’y ajoutent 6 000 lits destinés aux six universités concernées par le contrat « Tett Contractor », dont 2 100 pour l’UAM, ainsi que 2 000 lits pour les cités universitaires de Tambacounda et Matam.

Au-delà de l’hébergement, le gouvernement prévoit également la livraison de sept restaurants universitaires, représentant une capacité totale de 7 000 places.