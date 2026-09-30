Actualites

Hébergement universitaire : l’État accélère avec 10 100 lits attendus

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
No Comments
2 Min Read

XALIMANEWS: Un programme d’urgence visant à renforcer la capacité d’hébergement des universités sénégalaises prévoit la livraison de 10 100 lits d’ici à la fin de l’année 2026, a annoncé mardi à Bambey le ministre des Infrastructures, Déthié Fall.

« Le chef de l’État a un programme de livraison de 10 100 lits d’ici la fin de l’année », a déclaré le ministre, rappelant la réception, le 29 août dernier, de 2 100 lits à l’Université Amadou Makhtar Mbow (UAM) de Diamniadio.

À Bambey, Déthié Fall et son collègue de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Boubacar Camara, ont co-présidé la cérémonie de livraison d’un pavillon universitaire de 1 000 lits, ainsi que d’un restaurant universitaire de 1 000 places.

Le programme prévoit également 1 000 lits supplémentaires pour chacune des universités de Ziguinchor, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Tambacounda et Matam.

DEPECHES

Bras de fer entre l’Exécutif et l’Assemblée : nouvelle passe d’armes autour de la carte d’identité et du Code pétrolier
Affaire des billets noirs : Reug Reug inculpé et placé sous contrôle judiciaire
Diomaye Faye face à la jeunesse : un appel à la responsabilité et à la retenue sur les réseaux sociaux
Code pétrolier : le gouvernement saisit le Conseil constitutionnel

S’y ajoutent 6 000 lits destinés aux six universités concernées par le contrat « Tett Contractor », dont 2 100 pour l’UAM, ainsi que 2 000 lits pour les cités universitaires de Tambacounda et Matam.

Au-delà de l’hébergement, le gouvernement prévoit également la livraison de sept restaurants universitaires, représentant une capacité totale de 7 000 places.

Share This Article
Previous Article Bras de fer entre l’Exécutif et l’Assemblée : nouvelle passe d’armes autour de la carte d’identité et du Code pétrolier
Next Article Sénégal-Maroc : le TAS fixe au 8 octobre l’audience sur la finale de la CAN 2025
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneActualites

ENTRETIEN SPECIAL – Avec Birame Souleye Diop, Ancien Ministre de l’Energie du Pétrole et des Mines

By
Xalima
A la UneXalima TV

À l’Assemblée nationale, le Premier ministre dévoile sa feuille de route

By
Xalima
A la UneXalima TV

Cheikh Bara Ndiaye “Diomaye a vendu le Senegal à la France”

By
Xalima
Xalima TV

O. Sonko, déclarations patrimoine, PASTEF, locales, Pape Thiaw, Vieira…: Khady Diène Gaye dit TOUT !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

ActualitesInternational

Après l’entretien de Diomaye Faye sur RFI et France 24 : entre soutien à Macky Sall, rupture avec Sonko et réactions contrastées

A la UneActualites

Code pétrolier, carte biométrique, santé carcérale, Softcare : les dossiers qui arrivent devant les députés

A la UneActualites

Assemblée nationale : une semaine de travaux avant trois jours de débats en plénière

Actualites

Session extraordinaire : les députés convoqués en séance plénière mardi, mercredi et vendredi

Previous Next
A LIRE AUSSI
A la Une Sports

Sénégal-Maroc : le TAS fixe au 8 octobre l’audience sur la finale de la CAN 2025

A la Une Sports

CAN 2027 : le Sénégal s’impose en Éthiopie et décroche la première victoire de l’ère Patrick Vieira

A la Une Sports

Sénégal-Mozambique : Patrick Vieira, une première entre promesses et interrogations

A la Une Sports

Kalidou Koulibaly : « On va aller en Éthiopie pour essayer de prendre les trois points »

A la Une Sports

Corruption présumée à la FSF : Abdoulaye Fall et plusieurs responsables du football convoqués par la justice