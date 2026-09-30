Sénégal-Maroc : le TAS fixe au 8 octobre l’audience sur la finale de la CAN 2025

Le contentieux autour de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 entre le Sénégal et le Maroc connaîtra une nouvelle étape importante le 8 octobre prochain. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a confirmé la tenue de l’audience consacrée au recours de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Le dossier Sénégal-Maroc s’approche d’une nouvelle échéance. Le Tribunal arbitral du sport a inscrit au calendrier du jeudi 8 octobre 2026 l’audience concernant l’appel introduit par la Fédération sénégalaise de football contre la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Le dossier est enregistré sous la référence TAS 2026/A/12295.

L’audience se tiendra au siège du TAS, à Lausanne, en Suisse. Elle se déroulera à huis clos, les parties n’ayant pas demandé qu’elle soit publique. À l’issue des débats, la formation arbitrale entamera ses délibérations.

La FSF conteste la décision de la CAF

Cette procédure fait suite à la décision prise par la CAF le 17 mars 2026 concernant la finale de la CAN 2025. La Confédération avait considéré que le Sénégal avait perdu la rencontre par forfait et avait attribué la victoire au Maroc sur le score de 3-0.

La Fédération sénégalaise de football a saisi le TAS le 25 mars 2026 pour contester cette décision. Dans son recours, la FSF demande notamment l’annulation de la décision de la CAF et la reconnaissance du Sénégal comme vainqueur de la CAN 2025.

Le TAS précise que les parties ne sont pas parvenues à un accord pour une procédure accélérée. Le dossier suit donc la procédure ordinaire de l’institution, avant l’audience du 8 octobre.

Pas de verdict le 8 octobre

L’une des principales précisions apportées par le TAS concerne la date du verdict. L’audience du 8 octobre ne donnera pas lieu à une décision rendue le même jour.

Après avoir entendu les différentes parties, les arbitres commenceront leurs délibérations. À ce stade, le TAS indique qu’il n’est pas en mesure de communiquer la date à laquelle sa décision sera rendue.

Le 8 octobre constitue donc avant tout une date d’audience et d’examen du recours, et non la date annoncée du verdict.

Une affaire très suivie au Sénégal comme au Maroc

Le dossier est particulièrement suivi dans les deux pays depuis la finale de la CAN 2025. Plusieurs informations non officielles ont circulé ces derniers mois concernant une prétendue décision du TAS. L’institution arbitrale a toutefois rappelé que seules ses communications officielles permettent de confirmer l’évolution de la procédure.

Avec la confirmation de l’audience du 8 octobre, le contentieux entre désormais dans une phase déterminante sur le plan juridique. Les arguments de la FSF, de la CAF et de la FRMF seront examinés par la formation arbitrale avant l’ouverture des délibérations.

Une chose est donc désormais certaine : le 8 octobre sera une journée importante dans le dossier Sénégal-Maroc. En revanche, il faudra encore attendre la sentence du TAS pour connaître l’issue définitive de la procédure.