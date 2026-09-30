Bras de fer entre l’Exécutif et l’Assemblée : nouvelle passe d’armes autour de la carte d’identité et du Code pétrolier

XALIMANEWS: Le bras de fer entre l’Exécutif et la majorité parlementaire connaît un nouvel épisode. À la Une, le journal Le Quotidien résume la situation par un « Rebelote ! », évoquant une nouvelle bataille de procédure entre le gouvernement et l’Assemblée nationale.

La séance plénière de ce mardi 29 septembre a été marquée par deux revers majeurs pour le gouvernement. Le projet de loi n°21/2026, portant sur la prorogation de la durée de validité de la carte nationale d’identité biométrique CEDEAO, a été renvoyé en commission.

Dans l’après-midi, un autre dossier sensible a été bloqué. Les députés devaient examiner la proposition de loi n°37/2026 visant à modifier le Code pétrolier. Mais l’examen du texte a été ajourné après la saisine en urgence du Conseil constitutionnel par le gouvernement.

Selon Le Quotidien, le gouvernement a introduit un recours en irrecevabilité contre cette proposition de loi, après son rejet en commission. Le vice-président de l’Assemblée nationale, Ismaïla Diallo, qui présidait la séance, en a informé les députés.

Ces deux épisodes illustrent une nouvelle fois les tensions institutionnelles autour de la procédure législative, sur fond de désaccords persistants entre l’Exécutif et la majorité parlementaire