“Les Premières Dames doivent aussi déclarer leur patrimoine” : la proposition de la députée Seynabou Yacine Samb

Le débat sur la déclaration et la publication du patrimoine prend une nouvelle tournure avec la proposition de la députée Seynabou Yacine Samb.

Alors que le gouvernement a déposé en commission un amendement visant, dans le cadre de la session extraordinaire, à étendre l’obligation de publication du patrimoine au Premier ministre et au président de l’Assemblée nationale, la parlementaire suggère d’aller plus loin en incluant également les Premières Dames dans le dispositif.

Dans une déclaration, Seynabou Yacine Samb estime qu’il est temps que « les Premières Dames soient également concernées par la déclaration de patrimoine », notamment lorsqu’elles interviennent dans des actions mobilisant d’importantes ressources financières.

La députée évoque notamment les activités sociales menées par les épouses de chefs d’État et estime que l’utilisation de ressources publiques doit être soumise à davantage de transparence.

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