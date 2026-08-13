Macky Sall honoré d’un Doctorat Honoris Causa au Congo

L’ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall, a annoncé avoir reçu ce 13 août 2026 le titre de Docteur Honoris Causa de l’Université Denis Sassou Nguesso de Kintelé-Brazzaville.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Macky Sall a déclaré être « honoré » par cette distinction, qui lui a été décernée en reconnaissance de sa contribution au développement du système éducatif sénégalais.

L’ancien chef de l’État a exprimé sa gratitude envers les autorités congolaises ainsi qu’envers les responsables de l’université pour cette prestigieuse reconnaissance académique. Cette distinction vient saluer les efforts consentis durant ses années de gouvernance en faveur de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la formation au Sénégal.

Par cette distinction, l’Université Denis Sassou Nguesso souligne l’impact des réformes éducatives menées sous la présidence de Macky Sall et leur contribution au renforcement du capital humain sénégalais.