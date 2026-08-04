AOÛT, LE MOIS DE TOUS LES VERDICTS POUR LE FOOTBALL SÉNÉGALAIS

Le mois d’août pourrait bien constituer un tournant majeur pour le football sénégalais.

Après une Coupe du monde catastrophique, la Fédération sénégalaise de football a décidé de se séparer de Pape Bouna Thiaw. Mais son départ ne serait toujours pas définitivement acté. Selon plusieurs informations concordantes, le ministère des Sports aurait suspendu la procédure afin d’obtenir des éclaircissements, notamment sur la question des indemnités dues au sélectionneur.

Dans le même temps, Patrick Vieira se rapprocherait du banc des Lions. Selon le journaliste Malang Sané, un accord aurait déjà été trouvé avec la FSF, sans qu’aucune annonce officielle n’ait encore été faite.

Peut-on sérieusement ouvrir un nouveau chapitre avant d’avoir définitivement refermé le précédent ?

Comme si cela ne suffisait pas, le Tribunal arbitral du sport (TAS) s’apprête à rendre sa décision dans le litige opposant Abdoulaye Fall à Mady Touré au sujet de l’élection fédérale d’août 2025.

Si le TAS venait à donner raison à Mady Touré, ce n’est pas seulement une décision juridique qui tomberait. C’est la légitimité même de la gouvernance du football sénégalais qui pourrait être remise en question.

Le mois d’août ne désignera peut-être pas seulement le prochain sélectionneur des Lions. Il pourrait aussi rendre son verdict sur ceux qui dirigent aujourd’hui le football sénégalais.

Paul Biagui