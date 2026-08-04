Sports

AOÛT, LE MOIS DE TOUS LES VERDICTS POUR LE FOOTBALL SÉNÉGALAIS

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
2 Min Read

Le mois d’août pourrait bien constituer un tournant majeur pour le football sénégalais.

Après une Coupe du monde catastrophique, la Fédération sénégalaise de football a décidé de se séparer de Pape Bouna Thiaw. Mais son départ ne serait toujours pas définitivement acté. Selon plusieurs informations concordantes, le ministère des Sports aurait suspendu la procédure afin d’obtenir des éclaircissements, notamment sur la question des indemnités dues au sélectionneur.

Dans le même temps, Patrick Vieira se rapprocherait du banc des Lions. Selon le journaliste Malang Sané, un accord aurait déjà été trouvé avec la FSF, sans qu’aucune annonce officielle n’ait encore été faite.

Peut-on sérieusement ouvrir un nouveau chapitre avant d’avoir définitivement refermé le précédent ?

DEPECHES

Équipe du Sénégal : la FSF affine sa liste de sélectionneurs, Patrick Vieira, Omar Daf et Hervé Renard en tête
Football sénégalais : un accord trouvé entre la FSF et Patrick Vieira, en attente de clarification du dossier Pape Thiaw
‎CAN féminine 2026 : le Sénégal quitte la compétition, le Maroc et l’Algérie en quarts
Refus de paiement des émoluments de Pape Thiaw : l’État renvoie la facture à la FSF

Comme si cela ne suffisait pas, le Tribunal arbitral du sport (TAS) s’apprête à rendre sa décision dans le litige opposant Abdoulaye Fall à Mady Touré au sujet de l’élection fédérale d’août 2025.

Si le TAS venait à donner raison à Mady Touré, ce n’est pas seulement une décision juridique qui tomberait. C’est la légitimité même de la gouvernance du football sénégalais qui pourrait être remise en question.

Le mois d’août ne désignera peut-être pas seulement le prochain sélectionneur des Lions. Il pourrait aussi rendre son verdict sur ceux qui dirigent aujourd’hui le football sénégalais. ⚽️🇸🇳

Paul Biagui

Share This Article
Previous Article Visite inopinée du ministre de la Justice à la Maison d’arrêt de Rebeuss : focus sur les conditions de détention
Next Article Lutte contre le Tabac : la Côte d’Ivoire prend une décision historique qui pourrait inspirer toute l’Afrique
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

CelebritesXalima TV

Positive Black Soul – PBS 37

By
Xalima
Xalima TV

Enquête : dans la tête des hauts potentiels intellectuels

By
Xalima
Xalima TV

Les 5 Habitudes qui Transforment un CERVEAU DISPERSÉ en un CERVEAU IMPARABLE

By
Xalima
Xalima TV

Comment Rester fort quand tout s’effondre (Serigne Sam Mbaye)

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

SocieteSports

FSF : le verdict du TAS attendu avant le 21 août 2026 dans l’affaire Mady Touré – Abdoulaye Fall

Sports

Mercato : le Bayern Munich recrute définitivement le Sénégalais Bara Sapoko Ndiaye

Sports

Idrissa Gana Gueye quitte Everton et prend la direction de l’Arabie saoudite

Sports

Revirement total de la CAF : la CAN 2027 se jouera finalement à 24 équipes, pas à 28

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Équipe du Sénégal : la FSF affine sa liste de sélectionneurs, Patrick Vieira, Omar Daf et Hervé Renard en tête

Sports

AOÛT, LE MOIS DE TOUS LES VERDICTS POUR LE FOOTBALL SÉNÉGALAIS

Sports

Football sénégalais : un accord trouvé entre la FSF et Patrick Vieira, en attente de clarification du dossier Pape Thiaw

A la Une Sports

‎CAN féminine 2026 : le Sénégal quitte la compétition, le Maroc et l’Algérie en quarts

A la Une Sports

Refus de paiement des émoluments de Pape Thiaw : l’État renvoie la facture à la FSF