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CONACOC fixe le Gamou 2026 au mardi 25 août

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Dakar, 13 août 2026 – La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC) a annoncé, ce jeudi 13 août 2026, que le croissant lunaire marquant le début du mois de Rabî al-Awwal n’a été aperçu dans aucune localité du Sénégal.

Réunie à la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), la CONACOC indique avoir recueilli les informations transmises par ses 485 représentants répartis à travers le pays, en concertation avec les familles religieuses ainsi que les imams des 14 régions et 46 départements du Sénégal.

À l’issue de cette observation, la commission a conclu à l’absence de visibilité du croissant lunaire sur l’ensemble du territoire national. En conséquence, le samedi 15 août 2026 a été déclaré premier jour du mois lunaire de Rabî al-Awwal, également appelé Gamou.

Sur cette base, la célébration du Maouloud, commémorant la naissance du Prophète Mohammed (PSL), est fixée à la soirée du mardi 25 août 2026.

Dans son communiqué signé par son président, l’Imam El Hadji Oumar Diène, la CONACOC a adressé ses vœux à l’ensemble de la communauté musulmane sénégalaise, tout en formulant des prières pour une longue vie aux khalifes généraux et aux guides religieux du pays.

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Cette annonce permet désormais aux fidèles, aux familles religieuses et aux organisateurs des différents événements liés au Gamou de finaliser les préparatifs de cette importante célébration du calendrier musulman.

Le Gamou demeure l’un des événements religieux les plus marquants du Sénégal, mobilisant chaque année des milliers de fidèles, notamment dans les grandes cités religieuses telles que Tivaouane, Médina Baye, Ndiassane et Thiénaba.

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