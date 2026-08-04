Équipe du Sénégal : la FSF affine sa liste de sélectionneurs, Patrick Vieira, Omar Daf et Hervé Renard en tête

XALIMANEWS: La Fédération sénégalaise de football (FSF) accélère le processus de désignation du futur sélectionneur national. Après avoir officialisé la fin de sa collaboration avec Pape Thiaw, l’instance dirigeante du football sénégalais devrait transmettre au ministère des Sports une liste restreinte de trois entraîneurs pressentis pour prendre les commandes des Lions.

Selon les informations publiées par L’Observateur, les profils retenus sont Patrick Vieira, Omar Daf et Hervé Renard. Les discussions officielles avec les différents candidats ne devraient toutefois débuter qu’après les échanges avec les autorités de tutelle.

Patrick Vieira toujours dans les radars de la FSF

Présent actuellement au Sénégal, Patrick Vieira continue de susciter l’intérêt de la Fédération. Toutefois, contrairement à certaines rumeurs, L’Observateur indique qu’aucune rencontre officielle n’avait encore eu lieu entre l’ancien champion du monde français et les dirigeants de la FSF jusqu’au lundi 3 août à minuit.

L’ancien entraîneur de Strasbourg demeure une piste sérieuse, même si sa priorité serait, pour l’instant, de retrouver un banc en club. Cette situation n’exclut pas de futurs échanges avec les responsables du football sénégalais.

Omar Daf, une candidature qui garde du crédit

Autre nom cité, celui d’Omar Daf. Ancien international sénégalais et fin connaisseur de la sélection nationale, l’actuel technicien possède une solide expérience et bénéficie d’une excellente image au sein du football sénégalais.

Bien qu’il ait récemment rejoint la sélection du Congo en qualité d’entraîneur adjoint, un éventuel retour auprès des Lions ne serait pas juridiquement impossible, selon la même source.

Hervé Renard de plus en plus éloigné du Sénégal

La piste menant à Hervé Renard semble, en revanche, perdre de sa consistance. Libre de tout engagement, le technicien français serait désormais dans le viseur de la Fédération ivoirienne de football, qui en ferait sa priorité pour succéder à Emerse Faé.

Cette concurrence réduit considérablement les chances de voir le double vainqueur de la CAN prendre les rênes de la sélection sénégalaise