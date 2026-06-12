Xalima TVSortie de Bouba Ndour sur Sonko, Madiambal et le cas El Malick, arrêt Diomaye soriwoul: Cheikh Bara Last updated: June 12, 2026 12:04 am ByXalimaByXalimaFollow: No Comments Last updated: June 12, 2026 Share 0 Min Read SHARE Sortie de Bouba Ndour sur Sonko, Madiambal et le cas El Malick, arrêt Diomaye soriwoul: Cheikh Bara Share This Article Email Copy Link Print Previous Article Visite de Courtoisie de Serigne Bass Abdou Khadre Chez Youssou Ndour Leave a CommentLeave a Reply Cancel replyYour email address will not be published. Required fields are marked * Recipe Rating Recipe Rating Comment *Name * Email * Website Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Δ- Advertisement -LES PLUS LUS Ouzin Keïta arrêté : il révèle aux enquêteurs être séropositif et parle de son “fils spirituel” Ces révélations explosives qui enfoncent Pape Cheikh Diallo et Ibrahima Magib Seck Dakar : deux jeunes de 20 et 24 ans surpris en plein ébat dans un bus aux Beaux Maraîchers Sicap Mbao: Ce qu’il faut savoir sur l’arrestation de 10 adolescents après le viol collectif présumé d’une mineure de 14 ans “Je ne regrette rien” : Moussa Diop maintient ses déclarations sur Sonko Arrestation de Ouzin Keïta : ce que l’on sait des graves accusations et de l’enquête de la DIC Me Moussa Diop surprend les internautes à l’Assemblée générale de Diomaye Président Décès de Lamine Mboup : Le football sénégalais perd une légende Assemblée générale de la coalition Diomaye : pendant que la classe politique s’agite, Ousmane Sonko crée la surprise… dans les champs Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !- Advertisement -XALIMA TV Xalima TV Sortie de Bouba Ndour sur Sonko, Madiambal et le cas El Malick, arrêt Diomaye soriwoul: Cheikh Bara By Xalima June 12, 2026 Xalima TV Visite de Courtoisie de Serigne Bass Abdou Khadre Chez Youssou Ndour By Xalima June 12, 2026 A la UneActualites “J’ai failli y laisser ma peau” Les Secrets Pour élire Diomaye: Le Récit Déchirant d’Amadou Ba By Xalima June 4, 2026 ActualitesXalima TV CÉLÉBRATIONS CENTENAIRES : Wade raconté par son chauffeur Diagna Diop By Xalima June 3, 2026