Diaspora-Bond : la graine de l’espérance, les fruits du développement Par le Prof Amath NDIAYE

Le Diaspora-Bond sénégalais est aujourd’hui une graine de l’espérance. Semée avec intelligence et confiance, elle pourra demain donner de nombreux fruits pour le développement du pays. Ce n’est pas totalement une première : en 2014, la Banque de l’Habitat du Sénégal avait déjà expérimenté une émission destinée à la diaspora. Mais cette fois-ci, il s’agit d’une nouvelle ère, avec une stratégie mieux structurée et une ambition nationale affirmée.

Le gouvernement doit saisir cette opportunité et capitaliser sur la confiance exprimée par la diaspora lors de l’élection présidentielle de 2024. Nos compatriotes de l’extérieur constituent une force financière, sociale et intellectuelle exceptionnelle. S’ils sont bien mobilisés, ils pourront fournir au pays non seulement des ressources financières innovantes, mais aussi leur expertise et leurs réseaux.

Pr Amath Ndiaye

FASEG-UCAD