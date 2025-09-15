Opinions

Diaspora-Bond : la graine de l’espérance, les fruits du développement Par le Prof Amath NDIAYE

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
1 Min Read

Le Diaspora-Bond sénégalais est aujourd’hui une graine de l’espérance. Semée avec intelligence et confiance, elle pourra demain donner de nombreux fruits pour le développement du pays. Ce n’est pas totalement une première : en 2014, la Banque de l’Habitat du Sénégal avait déjà expérimenté une émission destinée à la diaspora. Mais cette fois-ci, il s’agit d’une nouvelle ère, avec une stratégie mieux structurée et une ambition nationale affirmée.

Le gouvernement doit saisir cette opportunité et capitaliser sur la confiance exprimée par la diaspora lors de l’élection présidentielle de 2024. Nos compatriotes de l’extérieur constituent une force financière, sociale et intellectuelle exceptionnelle. S’ils sont bien mobilisés, ils pourront fournir au pays non seulement des ressources financières innovantes, mais aussi leur expertise et leurs réseaux.

Pr Amath Ndiaye
FASEG-UCAD

Share This Article
Previous Article Les diasporas bonds, l’objectif, c’est la mobilisation de l’épargne de la diaspora Par Mady CISSÉ
Next Article Braima Camara remercie le Sénégal et appelle à une coopération renforcée
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneDiaspora

Ousmane Sonko appelle la diaspora à s’engager dans le plan de relance

By
Xalima
DiasporaXalima TV

Redressement national : Ousmane Sonko sollicite un délai de trois ans

By
Xalima
A la UneXalima TV

Sonko : « Notre démarche n’est pas guidée par la vengeance, mais par la volonté de rendre justice »

By
Xalima
A la UneXalima TV

Sortie musclée de Wally Seck – lien avec Amadou Sall : Très Graves révélations de S.Saliou Guèye

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Opinions

“Mon décryptage semiologique de l’image au Palais. Dans les coulisses d’un remaniement, une image fondatrice Par Adama Sow

Opinions

Remaniement Sonko : de la rupture symbolique à l’efficacité opérationnelle

Opinions

Maladies de l’Etat sénégalais : diagnostic et propositions de remèdes

Opinions

Chaloupe en péril à Gorée : le chavirement évité de justesse, quand écouter la météo sauve des vies !(Par Boubacar Kambel DIENG)

Previous Next
A LIRE AUSSI
Celebrites Football

Ballon d’Or 2025 : fin de mission pour Didier Drogba et Sandy Heribert

Sports

Assemblée générale élective de l’ANPS : Abdoulaye Thiam en roue libre !

Lutte Sports

Crise électorale dans la lutte : Gris Bordeaux salue la décision du ministère

Lutte Sports

Suspension du processus électoral à la Fédération Sénégalaise de Lutte : le ministère intervient pour apaiser les tensions

Football Sports

Nicholas Jackson au Bayern : Kompany confiant, le joueur enthousiaste pour ses débuts