Xalima TVVisite de Courtoisie de Serigne Bass Abdou Khadre Chez Youssou Ndour Last updated: June 12, 2026 12:01 am ByXalimaByXalimaFollow: No Comments Last updated: June 12, 2026 Share 0 Min Read SHARE Visite de Courtoisie de Serigne Bass Abdou Khadre Chez Youssou Ndour Share This Article Email Copy Link Print Previous Article Guy Marius Sagna recadre les responsables de Pastef : « L’objectif n’est pas d’être bons, mais les meilleurs » Next Article Sortie de Bouba Ndour sur Sonko, Madiambal et le cas El Malick, arrêt Diomaye soriwoul: Cheikh Bara Leave a CommentLeave a Reply Cancel replyYour email address will not be published. Required fields are marked * Recipe Rating Recipe Rating Comment *Name * Email * Website Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Δ- Advertisement -LES PLUS LUS Ouzin Keïta arrêté : il révèle aux enquêteurs être séropositif et parle de son “fils spirituel” Ces révélations explosives qui enfoncent Pape Cheikh Diallo et Ibrahima Magib Seck Dakar : deux jeunes de 20 et 24 ans surpris en plein ébat dans un bus aux Beaux Maraîchers Sicap Mbao: Ce qu’il faut savoir sur l’arrestation de 10 adolescents après le viol collectif présumé d’une mineure de 14 ans “Je ne regrette rien” : Moussa Diop maintient ses déclarations sur Sonko Arrestation de Ouzin Keïta : ce que l’on sait des graves accusations et de l’enquête de la DIC Me Moussa Diop surprend les internautes à l’Assemblée générale de Diomaye Président Décès de Lamine Mboup : Le football sénégalais perd une légende Assemblée générale de la coalition Diomaye : pendant que la classe politique s’agite, Ousmane Sonko crée la surprise… dans les champs Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !- Advertisement -XALIMA TV Xalima TV Sortie de Bouba Ndour sur Sonko, Madiambal et le cas El Malick, arrêt Diomaye soriwoul: Cheikh Bara By Xalima June 12, 2026 Xalima TV Visite de Courtoisie de Serigne Bass Abdou Khadre Chez Youssou Ndour By Xalima June 12, 2026 A la UneActualites “J’ai failli y laisser ma peau” Les Secrets Pour élire Diomaye: Le Récit Déchirant d’Amadou Ba By Xalima June 4, 2026 ActualitesXalima TV CÉLÉBRATIONS CENTENAIRES : Wade raconté par son chauffeur Diagna Diop By Xalima June 3, 2026