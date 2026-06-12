FootballXalima TVArrivée exceptionnelle des Lions du Sénégal à New Jersey accueillis par une foule immense aux USA Last updated: June 12, 2026 1:40 pm ByXalimaByXalimaFollow: No Comments Last updated: June 12, 2026 Share 0 Min Read SHARE Arrivée exceptionnelle des Lions du Sénégal à New Jerse accueillis par une foule immense aux USA Share This Article Email Copy Link Print Previous Article Assemblée nationale : Cheikh Thioro Mbacké quitte son poste de Vice-Président Next Article Les Lions en préparation : immersion avant la Coupe du Monde Leave a CommentLeave a Reply Cancel replyYour email address will not be published. Required fields are marked * Recipe Rating Recipe Rating Comment *Name * Email * Website Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Δ- Advertisement -LES PLUS LUS Ouzin Keïta arrêté : il révèle aux enquêteurs être séropositif et parle de son “fils spirituel” Ces révélations explosives qui enfoncent Pape Cheikh Diallo et Ibrahima Magib Seck Dakar : deux jeunes de 20 et 24 ans surpris en plein ébat dans un bus aux Beaux Maraîchers Sicap Mbao: Ce qu’il faut savoir sur l’arrestation de 10 adolescents après le viol collectif présumé d’une mineure de 14 ans “Je ne regrette rien” : Moussa Diop maintient ses déclarations sur Sonko Arrestation de Ouzin Keïta : ce que l’on sait des graves accusations et de l’enquête de la DIC Me Moussa Diop surprend les internautes à l’Assemblée générale de Diomaye Président Décès de Lamine Mboup : Le football sénégalais perd une légende Assemblée générale de la coalition Diomaye : pendant que la classe politique s’agite, Ousmane Sonko crée la surprise… dans les champs Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !- Advertisement -XALIMA TV FootballXalima TV Les Lions en préparation : immersion avant la Coupe du Monde By Xalima June 12, 2026 FootballXalima TV Arrivée exceptionnelle des Lions du Sénégal à New Jersey accueillis par une foule immense aux USA By Xalima June 12, 2026 Xalima TV Sortie de Bouba Ndour sur Sonko, Madiambal et le cas El Malick, arrêt Diomaye soriwoul: Cheikh Bara By Xalima June 12, 2026 Xalima TV Visite de Courtoisie de Serigne Bass Abdou Khadre Chez Youssou Ndour By Xalima June 12, 2026