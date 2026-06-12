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Les Lions en préparation : immersion avant la Coupe du Monde

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Pendant deux semaines, j’ai eu le privilège de vivre de l’intérieur la préparation de l’équipe nationale du Sénégal pour la Coupe du Monde.

En tant que visage digital de la fédération, ma mission était de créer un lien entre les joueurs, les supporters et tout le peuple sénégalais en vous offrant une immersion dans les coulisses de cette préparation exceptionnelle.

Entre les séances d’entraînement, les moments partagés avec le groupe, les déplacements, les échanges avec les joueurs et l’atmosphère unique qui entoure les Lions de la Teranga, cette vidéo vous plonge au cœur de l’équipe nationale du Sénégal.

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