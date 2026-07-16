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Pape Thiaw–FSF : les exigences du ministère sur le divorce après le fiasco du Mondial 2026

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XALIMANEWS: La rupture entre le sélectionneur national Pape Thiaw et la Fédération sénégalaise de football (FSF) semble se préciser après l’élimination prématurée des Lions lors de la Coupe du monde 2026. Selon les informations rapportées par L’Observateur, le ministère de la jeunesse et des Sports entend encadrer strictement les conditions d’une éventuelle séparation afin de préserver les intérêts financiers de l’État.

Dans cette perspective, la tutelle a officiellement saisi la Fédération sénégalaise de football afin d’obtenir des précisions sur le montant exact des indemnités qui devraient être versées en cas de licenciement du technicien sénégalais et de son staff.

La ministre des Sports, Djirèye Clotilde Coly, souhaite également qu’un audit complet soit réalisé sur la participation du Sénégal au Mondial 2026. Cette évaluation devrait porter sur plusieurs aspects, notamment les performances sportives de l’équipe nationale, l’organisation de la délégation ainsi que la gestion administrative et logistique de la compétition.

Le ministère exige par ailleurs un rapport détaillé intégrant un bilan financier exhaustif de la campagne mondiale des Lions, dans le but de tirer les enseignements nécessaires et d’éviter la répétition des erreurs relevées lors de cette édition.

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Cette démarche intervient dans un contexte marqué par de nombreuses interrogations autour du parcours du Sénégal au Mondial 2026 et des responsabilités liées à cette contre-performance, alimentant les spéculations sur l’avenir du sélectionneur à la tête des Lions.

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