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Économie bleue : Diomaye Faye met en avant les atouts maritimes du Sénégal à Nairobi

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XALIMANEWS: Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a co-présidé mardi à Nairobi une table ronde consacrée à l’économie bleue, dans le cadre du sommet Africa Forward Summit.

La rencontre s’est tenue en présence notamment des présidents des Comores et des Seychelles, ainsi que de plusieurs personnalités politiques et économiques du continent.

Au cours de son intervention, le chef de l’État sénégalais est largement revenu sur la place stratégique de l’économie bleue au Sénégal, en mettant en avant les secteurs de la pêche maritime et de la pêche continentale.

Selon lui, le Sénégal dispose d’importantes terres arables, mais également d’un vaste espace littoral et fluvial offrant de nombreuses opportunités d’investissement ainsi qu’un large éventail de produits liés à l’économie maritime.

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Bassirou Diomaye Faye a aussi annoncé l’organisation, en juillet prochain, de la Journée nationale de l’économie bleue. Cette initiative vise à sensibiliser les populations sur les retombées économiques du secteur, mais également sur les conséquences néfastes de l’exploitation illicite des ressources marines.

Le président sénégalais a également rappelé que le Sénégal a été choisi pour accueillir à Dakar le 6e Congrès international sur les aires marines protégées (IMPAC6) en 2027, une première sur le continent africain.

Dans son discours, il a insisté sur les menaces qui pèsent sur le littoral sénégalais, notamment l’érosion côtière et l’exploitation illégale des ressources halieutiques à travers la pêche non réglementée.

Le chef de l’État a enfin souligné que l’Afrique subissait fortement les conséquences des changements climatiques, malgré sa faible responsabilité dans les émissions mondiales de pollution.

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