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Aminata Touré « La démocratie, il faut la laisser fonctionner »

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Au Sénégal, le nouveau gouvernement nommé par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô divise. Sans le Pastef dirigé par Ousmane Sonko (qui refuse d’y participer), cette nouvelle équipe entérine la rupture entre le président Diomaye Faye et l’ex-Premier ministre. À la tête de la coalition Diomaye Président, la superviseure générale Aminata Touré réagit à la formation du nouveau gouvernement au micro de notre envoyée spéciale permanente à Dakar, Léa-Lisa Westerhoff.

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