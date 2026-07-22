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« Un énarque ne dévoile pas une lettre confidentielle » : Babacar Gaye recadre Habib Sy

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XALIMANEWS: Au lendemain de l’annonce de sa démission de la présidence du Conseil d’administration (PCA) de la Senelec pour des « raisons strictement personnelles », Habib Sy se retrouve au cœur d’une polémique liée à la publication de sa lettre de démission, pourtant estampillée « Confidentiel ». (Seneweb⁠￼)

L’ancien ministre d’État Babacar Gaye a vivement critiqué cette démarche, estimant qu’elle contrevient aux règles qui encadrent la correspondance administrative.

« Un haut fonctionnaire, de surcroît énarque, ne dévoile pas le contenu d’une lettre estampillée CONFIDENTIEL. Même, simple, l’autorité destinataire doit avoir la primeur du courrier administratif », a-t-il déclaré.

Selon Babacar Gaye, la divulgation d’un document administratif portant la mention « Confidentiel » porte atteinte aux principes de la rédaction administrative et aux usages de l’administration publique.

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« Les règles de la rédaction administrative en prennent un sacré coup de la part de ceux qui doivent en assurer la sacralité », a conclu l’ancien ministre d’État.

Habib Sy avait annoncé mardi sa démission de la tête du Conseil d’administration de la Senelec dans une lettre adressée au président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Dans cette correspondance, il remerciait le chef de l’État pour sa confiance et expliquait son départ par des « raisons strictement personnelles ».

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