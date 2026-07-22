LONASE : Abdourahmane Doura Baldé suspend les promotions, annonce des audits trimestriels et un plan de redressement

XALIMANEWS: Le directeur général de la LONASE, Abdourahmane Doura Baldé, a annoncé, mardi 21 juillet 2026, une série de mesures destinées à assainir la gestion de l’entreprise et à améliorer ses performances. Dans une note de service, il a décidé de suspendre provisoirement les promotions, nominations et avantages accordés au cours des six derniers mois.

Selon le directeur général, cette décision n’a pas un caractère définitif. Elle vise à permettre une réévaluation du système de promotion afin de privilégier davantage la méritocratie. Cette mesure intervient dans un contexte de dépassement budgétaire susceptible de fragiliser la situation financière de la société.

Abdourahmane Doura Baldé a également fixé un délai de 100 jours pour mettre en œuvre un plan de redressement destiné à renforcer la performance de la LONASE.

Le directeur général a, par ailleurs, réaffirmé son ambition de faciliter l’accès au logement pour les travailleurs de l’entreprise. Il a aussi indiqué que des discussions seront engagées avec les autorités compétentes concernant la taxe de 20 % appliquée aux gains, ainsi que sur le dossier du « car plan », actuellement suspendu.

S’adressant aux agents, il a insisté sur la nécessité de renforcer la culture du travail, la ponctualité, l’assiduité et la conscience professionnelle. Il a également rappelé l’importance du respect de l’autorité administrative, tout en soulignant que les opinions politiques de chacun relèvent de la liberté individuelle et ne sauraient être assimilées à un manque de loyauté envers la LONASE.

Dans le cadre du renforcement de la gouvernance, Abdourahmane Doura Baldé a annoncé l’instauration d’audits trimestriels qui concerneront l’ensemble des services, y compris la Direction générale, afin de promouvoir la transparence et la redevabilité.

Pour mémoire, lors de son précédent passage à la tête de la LONASE en 2024, durant une période de sept mois, Abdourahmane Doura Baldé avait enregistré un bénéfice brut de 18,2 milliards de FCFA.