Societe

LONASE : Abdourahmane Doura Baldé suspend les promotions, annonce des audits trimestriels et un plan de redressement

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
No Comments
2 Min Read

 XALIMANEWS: Le directeur général de la LONASE, Abdourahmane Doura Baldé, a annoncé, mardi 21 juillet 2026, une série de mesures destinées à assainir la gestion de l’entreprise et à améliorer ses performances. Dans une note de service, il a décidé de suspendre provisoirement les promotions, nominations et avantages accordés au cours des six derniers mois.

Selon le directeur général, cette décision n’a pas un caractère définitif. Elle vise à permettre une réévaluation du système de promotion afin de privilégier davantage la méritocratie. Cette mesure intervient dans un contexte de dépassement budgétaire susceptible de fragiliser la situation financière de la société.

Abdourahmane Doura Baldé a également fixé un délai de 100 jours pour mettre en œuvre un plan de redressement destiné à renforcer la performance de la LONASE.

Le directeur général a, par ailleurs, réaffirmé son ambition de faciliter l’accès au logement pour les travailleurs de l’entreprise. Il a aussi indiqué que des discussions seront engagées avec les autorités compétentes concernant la taxe de 20 % appliquée aux gains, ainsi que sur le dossier du « car plan », actuellement suspendu.

S’adressant aux agents, il a insisté sur la nécessité de renforcer la culture du travail, la ponctualité, l’assiduité et la conscience professionnelle. Il a également rappelé l’importance du respect de l’autorité administrative, tout en soulignant que les opinions politiques de chacun relèvent de la liberté individuelle et ne sauraient être assimilées à un manque de loyauté envers la LONASE.

DEPECHES

Diomaye reçoit le rapport 2025 du Médiateur et ouvre la voie à des réformes institutionnelles
Bracelet électronique levé : Aïssatou Sophie Gladima exprime son soulagement après la décision de la Haute Cour
CAN : Patrice Motsepe officialise un tournoi à 28 équipes et annonce une Ligue des nations africaine
Touba : Cheikh Tidiane Dièye prépare le dispositif eau et assainissement du Grand Magal

Dans le cadre du renforcement de la gouvernance, Abdourahmane Doura Baldé a annoncé l’instauration d’audits trimestriels qui concerneront l’ensemble des services, y compris la Direction générale, afin de promouvoir la transparence et la redevabilité.

Pour mémoire, lors de son précédent passage à la tête de la LONASE en 2024, durant une période de sept mois, Abdourahmane Doura Baldé avait enregistré un bénéfice brut de 18,2 milliards de FCFA.

Share This Article
Previous Article Braquage de l’usine CDA à Sébikotane : fusillade, quatre gendarmes blessés et les assaillants en fuite
Next Article « Un énarque ne dévoile pas une lettre confidentielle » : Babacar Gaye recadre Habib Sy
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

FootballXalima TV

Les Lions en préparation : immersion avant la Coupe du Monde

By
Xalima
FootballXalima TV

Arrivée exceptionnelle des Lions du Sénégal à New Jersey accueillis par une foule immense aux USA

By
Xalima
Xalima TV

Sortie de Bouba Ndour sur Sonko, Madiambal et le cas El Malick, arrêt Diomaye soriwoul: Cheikh Bara

By
Xalima
Xalima TV

Visite de Courtoisie de Serigne Bass Abdou Khadre Chez Youssou Ndour

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Societe

Braquage de l’usine CDA à Sébikotane : fusillade, quatre gendarmes blessés et les assaillants en fuite

Societe

Service de la dette : l’APR renvoie la responsabilité de la hausse au régime actuel

Societe

Habib Sy annonce sa démission du poste de PCA de la Senelec pour des « raisons personnelles »

Societe

Keur Massar : Youssou Adouwa échange avec Anta Babacar Ngom autour d’un projet économique au profit des populations

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

‎Finale CAN 2025 : l’audience du TAS va se tenir en septembre ou octobre (média) ‎

A la Une Sports

Assemblée nationale : les auditions sur le Mondial 2026 renvoyées à une date ultérieure

Sports

EQUIPE NATIONALE DU SENEGAL Patrick Vieira en discussions avancées..

Sports

Après une finale à sens unique, l’Espagne s’offre un second titre face à l’Argentine

A la Une Football

Pape Thiaw–FSF : les exigences du ministère sur le divorce après le fiasco du Mondial 2026