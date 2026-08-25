Crédits spéciaux : le Conseil constitutionnel tranche et rappelle les limites du pouvoir parlementaire

Le bras de fer institutionnel autour des crédits spéciaux vient de connaître un nouvel épisode. Saisi par le Gouvernement, le Conseil constitutionnel a déclaré irrecevable la proposition de loi portée par l’Assemblée nationale pour encadrer le régime juridique des crédits spéciaux, mettant fin à la procédure parlementaire engagée autour du texte.

La décision intervient alors que les relations entre l’Exécutif et le Parlement se sont progressivement tendues autour de la question des prérogatives respectives des deux pouvoirs. Les députés devaient examiner la proposition en séance plénière le 19 août, après son adoption en commission. La saisine du Conseil constitutionnel par le Gouvernement a interrompu ce calendrier.

Une bataille sur le terrain constitutionnel

Au cœur du désaccord se trouvait une question moins spectaculaire qu’elle n’y paraît, mais essentielle dans une démocratie parlementaire : qui a le pouvoir de fixer les règles applicables aux crédits spéciaux ?

Le Gouvernement soutenait que certaines dispositions de la proposition de loi relevaient non pas du domaine de la loi, mais du pouvoir réglementaire. Dans un communiqué publié le 18 août par la Primature, l’Exécutif s’était appuyé sur les articles 67 et 76 de la Constitution pour contester la recevabilité du texte.

Il avait également saisi le Conseil constitutionnel sur le fondement de l’article 83, alinéa 2, de la Constitution, ainsi que de l’article 69 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

Le message était clair : avant même de discuter du fond de la réforme, il fallait déterminer si les députés avaient constitutionnellement le droit de légiférer sur la matière concernée.

Un coup d’arrêt pour l’Assemblée

La décision des « sages » constitue un revers pour l’Assemblée nationale. En déclarant le texte irrecevable, le Conseil constitutionnel empêche les députés de poursuivre l’examen de leur proposition et rappelle, par la même occasion, que l’initiative parlementaire n’est pas sans limites.

L’enjeu dépasse donc largement le seul régime des crédits spéciaux. Il concerne la frontière, parfois délicate, entre le domaine de la loi et celui du règlement.

Dans un système où le Parlement cherche à exercer pleinement ses nouvelles prérogatives, cette frontière devient particulièrement importante. Chaque tentative d’élargissement du champ législatif peut désormais donner lieu à un arbitrage constitutionnel.

Le véritable enjeu : le contrôle du pouvoir

Derrière la querelle juridique se profile une question plus politique : jusqu’où l’Assemblée nationale peut-elle aller dans son contrôle de l’action gouvernementale ?

Les crédits spéciaux touchent directement à la gestion des finances publiques. Leur encadrement est donc susceptible de renforcer la transparence et le contrôle parlementaire sur l’utilisation des ressources de l’État.

Pour l’Exécutif, à l’inverse, certaines règles relèvent de ses prérogatives propres et ne peuvent être modifiées par une initiative parlementaire.

C’est cette tension entre contrôle et compétence qui donne à la décision du Conseil constitutionnel une portée particulière.

Une décision qui ne règle pas le débat politique

En mettant fin à la procédure parlementaire sur cette proposition de loi, le Conseil constitutionnel règle une question de recevabilité. Il ne fait pas disparaître pour autant le débat politique sur les crédits spéciaux.

La question de leur encadrement, de leur transparence et du contrôle exercé par les députés demeure. Elle pourrait donc revenir sous une autre forme, dans le respect du partage constitutionnel des compétences.

Surtout, cette affaire illustre une réalité nouvelle des rapports institutionnels : le conflit entre l’Exécutif et le Parlement se déplace de plus en plus vers le terrain constitutionnel.

La décision du Conseil constitutionnel constitue ainsi moins la fin d’une controverse que la mise en lumière d’un problème plus profond : dans la nouvelle architecture politique sénégalaise, où s’arrête le pouvoir de l’Assemblée et où commence celui du Gouvernement ?

C’est désormais à cette frontière que se jouera une partie du prochain chapitre du rapport de forces entre les deux institutions.