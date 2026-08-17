A la UneActualitesXalima TVAnta Babacar Ngom stupéfie l’Assemblée nationale : « Cette loi sera adoptée parce que… » Last updated: August 17, 2026 5:42 pm ByXalimaByXalimaFollow: No Comments Last updated: August 17, 2026 Share 0 Min Read SHARE Anta Babacar Ngom stupéfie l’Assemblée nationale : « Cette loi sera adoptée parce que… » Share This Article Email Copy Link Print Previous Article Révision de l’article 37 de la Constitution: la loi votée, le ministre de la Justice annonce un référendum Next Article L’art de l’éloge prophétique : Al-Busîrî et Cheikh El Hadji Malick Sy, deux styles pour un même amour Par Dr. Bakary Sambe Leave a CommentLeave a Reply Cancel replyYour email address will not be published. Required fields are marked * Recipe Rating Recipe Rating Comment *Name * Email * Website Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Δ- Advertisement -LES PLUS LUS Crédits spéciaux : le Premier ministre Al Aminou Lô annonce un recours devant le Conseil constitutionnel Ousmane Sonko revendique la rupture et expose ses divergences avec le président Diomaye Faye Souleymane Jules Diop défend le maintien des fonds spéciaux et met en garde contre une réforme risquée Ousmane Sonko ou la transparence personnifiée. Décès à Dakar du journaliste Mamadou KASSÉ, ancien rédacteur en chef du quotidien « Le Soleil » Vols Air Sénégal annulés : l’argent que les familles de la diaspora perdent sans le savoir Anta Babacar Ngom stupéfie l’Assemblée nationale : « Cette loi sera adoptée parce que… » Économie bleue : Diomaye Faye met en avant les atouts maritimes du Sénégal à Nairobi Fonds de la Primature : Sonko revendique une gestion « entièrement traçable » et défend son bilan Carburant : quand l’État choisit de présenter la facture aux Sénégalais- Advertisement -XALIMA TV A la UneActualites Anta Babacar Ngom stupéfie l’Assemblée nationale : « Cette loi sera adoptée parce que… » By Xalima August 17, 2026 DepechesXalima TV Le Grand Magal de Touba à Montréal rassemble la communauté sénégalaise et la confrérie des Mourides pour commémorer le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba By Xalima August 11, 2026 CelebritesXalima TV DEÑ KUMPA AVECC OUSTAZ TAIB SOCÉ – DIMANCEHE 09 AOUT 2026 By Xalima August 11, 2026 ActualitesXalima TV JANGÀT | La déclaration de patrimoine, les assujettis et les barrières culturels à la transparence By Xalima August 11, 2026