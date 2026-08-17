FSF : Patrick Vieira veut tourner la page des anciennes gloires, le vestiaire des Lions en pleine mutation

À peine annoncé à la tête de la sélection nationale que Patrick Vieira semble déjà vouloir imposer une rupture avec certaines habitudes bien ancrées autour des Lions du Sénégal. Au-delà des questions liées à son staff technique, à son organisation ou au futur capitanat, c’est surtout la place des anciennes gloires qui apparaît comme l’un des principaux sujets de débat.

Selon plusieurs sources, le technicien français entend instaurer un cadre de fonctionnement strict dans lequel seules les personnes officiellement mandatées par la Fédération sénégalaise de football ou intégrées à son staff auront accès à l’environnement immédiat de l’équipe nationale.

Une orientation qui pourrait éloigner plusieurs figures emblématiques du football sénégalais ayant pris l’habitude de graviter autour de la sélection ces dernières années. Les noms d’El Hadji Diouf, Khalilou Fadiga et Cheikhou Kouyaté reviennent avec insistance parmi les personnalités concernées par cette nouvelle approche.

Pour Patrick Vieira, l’objectif serait de préserver un cadre de travail entièrement sous son contrôle et d’éviter toute influence extérieure sur le groupe. Une philosophie qui tranche avec une tradition sénégalaise où les anciens internationaux ont souvent joué un rôle de conseillers, de mentors ou de relais auprès des joueurs.

Cette volonté de rupture ne concernerait pas uniquement l’entourage de l’équipe. Selon les informations qui filtrent, Vieira souhaiterait également revoir la hiérarchie du vestiaire. Un changement de capitaine serait à l’étude et aucun joueur ne bénéficierait d’un statut particulier. Les cadres actuels de la sélection devraient ainsi convaincre le nouveau sélectionneur au même titre que les jeunes générations.

Cette mise à distance des anciennes gloires intervient dans un contexte de tensions au sein du football sénégalais. Plusieurs sources indiquent que les héros de l’épopée de 2002 avaient plaidé pour une solution de continuité avec Pape Thiaw. Le choix final de la Fédération en faveur de Patrick Vieira aurait donc créé certaines frustrations.

Alors que le technicien français s’apprête à prendre ses fonctions, une autre incertitude demeure : la décision attendue du Tribunal arbitral du sport (TAS) sur le recours introduit par Mady Touré contre l’élection du président de la FSF, Abdoulaye Fall. Un verdict défavorable à l’actuelle direction pourrait profondément bouleverser la gouvernance du football sénégalais.

Entre la volonté affichée de Patrick Vieira de reprendre totalement la main sur les Lions et les incertitudes institutionnelles qui pèsent sur la Fédération, la sélection nationale pourrait entrer dans une nouvelle ère marquée par une remise en cause des équilibres établis depuis plusieurs années.