Patrick Vieira, l’enfant de Dakar sur le banc des Lions

Né à Dakar et champion du monde de football avec la France en 1998, Patrick Vieira est le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale masculine de football du Sénégal.

À 50 ans, l’ancien capitaine des Bleus retrouve ainsi son pays natal, après une brillante carrière de joueur à l’issue de laquelle il s’est reconverti entraîneur.

Il a dirigé plusieurs équipes en Europe et aux États-Unis, avant d’être choisi pour succéder à Pape Bouna Thiaw, remercié le 16 juillet 2026, ouvrant ainsi l’aube d’un nouveau chapitre à la tête des Lions du football.

Le technicien de 50 ans, membre de l’équipe de France championne du monde 1998, a construit l’essentiel de sa carrière de joueur en France, en Angleterre et en Italie. Il a ensuite entamé une reconversion sur plusieurs bancs.

Vieira revient ainsi au Sénégal, fort d’une expérience non négligeable au plus haut niveau. Il devient le 26e entraîneur de l’équipe nationale du Sénégal de football depuis le passage, en 1960, de Raoul Diagne comme premier technicien sur le banc des Lions.

Né le 23 juin 1976 à Dakar, il quitte très jeune le Sénégal avec sa famille pour s’installer en France. Il y découvre le football et gravit rapidement les échelons jusqu’à devenir l’un des milieux de terrain les plus marquants de sa génération.

D’Arsenal aux sommets du football

Après ses débuts professionnels avec l’AS Cannes, Patrick Vieira rejoint l’AC Milan en 1995. Un an plus tard, il s’engage avec Arsenal où Arsène Wenger va véritablement lancer sa carrière au plus haut niveau.

Pendant neuf saisons, le milieu français devient l’un des symboles des Gunners. Il remporte trois titres de champion d’Angleterre, en 1998, 2002 et 2004, ainsi que trois FA Cup (1998, 2002 et 2005).

Capitaine d’Arsenal, Vieira est également l’un des principaux artisans de la saison historique 2003-2004, au cours de laquelle le club londonien remporte le championnat sans enregistrer la moindre de défaite.

En 2005, il rejoint la Juventus Turin avant de poursuivre sa carrière à l’Inter Milan, club avec lequel il remporte quatre titres de champion d’Italie, en 2007, 2008, 2009 et 2010.

Il termine sa carrière de joueur à Manchester City où il remporte une dernière FA Cup en 2011.

Champion du monde et capitaine des Bleus

Avec l’équipe de France, Vieira connaît les plus grands moments de sa carrière. International à 107 reprises et auteur de six buts, il participe au sacre mondial de 1998, à la victoire à l’Euro 2000 et au succès en Coupe des Confédérations en 2001.

Il prend également part à deux éditions de la Coupe du monde en 2002 et 2006 et porte à plusieurs reprises le brassard de capitaine des Bleus.

Puissant, technique et doté d’un important volume de jeu, il s’était imposé comme l’un des patrons du milieu français.

Son association avec Didier Deschamps, puis Claude Makélélé, avait contribué à renforcer l’équilibre de l’entrejeu tricolore.

Son expérience des grands rendez-vous internationaux constitue aujourd’hui l’un des principaux atouts du nouveau sélectionneur des Lions.

La “pieuvre” rugueuse

Son profil longiligne, son envergure et sa facilité à récupérer les ballons lui valent le surnom de “pieuvre”. Milieu défensif capable de récupérer, relancer et se projeter, Vieira révolutionne quelque peu le poste par son impact physique et sa capacité à couvrir une grande partie du terrain.

Son leadership lui a permis de porter le brassard de capitaine dans plusieurs de ses clubs et avec la sélection française.

Son engagement physique lui vaut toutefois une réputation de joueur rugueux. En Angleterre comme en Italie, il connaît plusieurs exclusions et suspensions, conséquence d’un style de jeu particulièrement engagé.

Cette dimension n’efface pas ses qualités techniques et son intelligence de jeu. En 2011, l’ancien international italien Mauro Camoranesi avait déclaré à son sujet : “Quel joueur ! Il était si grand et si agile à la fois.”

Le Sénégal dans le cœur

Malgré son choix de représenter la France, Vieira n’a jamais renié ses origines sénégalaises.

“Le Sénégal est un pays qui représente tout pour moi”, déclarait-il alors qu’il entraînait Crystal Palace, rappelant également : “Je suis né au Sénégal, mes parents sont nés au Sénégal.”

Son attachement au pays natal s’est traduit concrètement avec sa participation, en 2003, à la création de l’Institut Diambars, aux côtés notamment de Bernard Lama, Jimmy Adjovi-Boco et Saër Seck.

Installé à Saly, cet institut associe formation sportive et éducation et constitue depuis plus de deux décennies l’un des principaux projets de développement les plus importants du football sénégalais.

Vieira a ainsi conservé, avec le football de son pays natal, une proximité particulière qui lui a permis de suivre l’évolution des Lions du Sénégal.

En 2022, lors d’une visite à Diambars, alors qu’il était entraîneur de Crystal Palace, il avait notamment évoqué les ambitions des Lions à la Coupe du monde au Qatar.

“Le Sénégal, avec l’effectif, les joueurs qui composent cette équipe, peut et doit faire une bonne Coupe du monde”, avait-il déclaré, avant d’ajouter : “Le talent est là, le sérieux est là. Avec un peu de réussite, ça peut aller.”

L’ancien international français avait également salué les qualités de Sadio Mané, insistant sur sa polyvalence et son activité. “Il marque des buts, il sait défendre, il sait courir dans la profondeur, c’est un gros travailleur sur le terrain. Il fait partie des attaquants modernes”, avait-il déclaré.

De joueur à entraîneur

Après avoir raccroché les crampons en 2011, Vieira entame sa reconversion à Manchester City. Il y exerce plusieurs responsabilités liées au développement et à la formation avant de prendre en charge l’équipe réserve.

En 2015, il devient entraîneur de New York City FC, où il reste trois saisons. Il revient ensuite en France pour diriger l’OGC Nice de 2018 à 2020, avant de retrouver la Premier League avec Crystal Palace en 2021.

Après son passage chez les Eagles, il dirige le Racing Club de Strasbourg lors de la saison 2023-2024, puis poursuit son parcours en Italie avec le Genoa en 2024-2025.

Cette trajectoire lui a permis de travailler dans plusieurs championnats et environnements, avec des expériences différentes du management et du football de haut niveau.

Son arrivée sur le banc des Lions constitue toutefois une première dans sa carrière d’entraîneur. Il n’a jusque-là jamais pris en charge une sélection nationale.

Patrick Vieira hérite d’une équipe du Sénégal qui figure depuis plusieurs années parmi les meilleures sélections africaines et qui a été deux fois championne d’Afrique (2021-2026) et quatre fois mondialiste.

Le nouveau sélectionneur des Lions aura le défi de transformer sa grande expérience du football international en résultats et de maintenir le Sénégal au sommet du football africain.

Sa mission va aussi consister à conduire un renouvellement progressif de l’effectif de l’équipe nationale en donnant une nouvelle impulsion au jeu des Lions.

Son expérience des grands vestiaires, son vécu des compétitions internationales et sa connaissance des exigences du football de haut niveau ne seront pas de trop.