Péage Dakar – Kaolack : ADS clarifie les tarifs en vigueur

La Société nationale Autoroutes du Sénégal (SN ADS SA) a apporté, lundi soir, des précisions sur les tarifs appliqués sur l’axe Dakar-Kaolack, après la circulation sur les réseaux sociaux d’informations faisant état d’un tarif de 15 000 FCFA, contre 13 000 FCFA pour le même trajet en aller et retour.

Dans un communiqué dont l’APS a eu connaissance, la structure précise que le tarif appliqué à un véhicule particulier sur le trajet Dakar-Kaolack est de 6 500 FCFA pour un parcours de 184 kilomètres, soit 35 FCFA par kilomètre, déplorant des ‘’informations erronées diffusées récemment sur les réseaux sociaux’’.

‘’Concernant le nouveau tronçon Mbour – Kaolack nouvellement ouvert à la circulation, le tarif pour la même catégorie de véhicule est de 3 000 FCFA sur 100 km, soit 30 FCFA par kilomètre’’, souligne la même source.

Elle ajoute par ailleurs que ‘’les redevances du péage actuellement appliquées répondent à une logique de tarifs sociaux, étudiés pour garantir l’accessibilité au plus grand nombre’’.

La Société nationale Autoroutes du Sénégal invite le ‘’grand public à ne pas relayer ces rumeurs infondées et à se référer exclusivement aux canaux d’information officiels de la société’’.