Football sénégalais : Pape Bouna Thiaw met la FSF en demeure pour plus de 423 millions FCFA d’arriérés

Dakar, 14 août 2026 – Un nouveau dossier pourrait secouer le football sénégalais. Le sélectionneur national, Pape Bouna Thiaw, a officiellement adressé une mise en demeure à la Fédération sénégalaise de football (FSF) pour réclamer le paiement de plusieurs avantages contractuels et arriérés de rémunération évalués à 423 820 300 FCFA.

Selon le document signifié par huissier le 13 août 2026, à la requête de l’intéressé et par l’intermédiaire de ses conseils, Pape Bouna Thiaw affirme n’avoir perçu aucun salaire depuis mars 2026, malgré la signature d’un contrat de travail à durée déterminée de 36 mois couvrant la période du 1er mars 2026 au 28 février 2029.

La mise en demeure rappelle que le contrat prévoit une rémunération mensuelle nette de 30 millions FCFA, avec effet rétroactif au 1er mars 2026. Les arriérés de salaires devaient être versés dès la signature du contrat. Pourtant, selon le document, aucun paiement n’aurait été effectué jusqu’à présent.

Outre les six mois de salaires impayés, le sélectionneur réclame également le règlement d’une partie de sa prime de signature, d’une prime spéciale, d’indemnités de logement, d’un forfait carburant ainsi que le remboursement de frais de déplacement qu’il aurait avancés sur ses fonds propres lors d’une tournée effectuée en avril 2026.

Le montant global réclamé se décompose notamment comme suit :

Salaires de mars à août 2026 : 180 millions FCFA ;

; Part de la prime de signature échue : 90 millions FCFA ;

; Part de la prime spéciale échue : 30 millions FCFA ;

; Débours et frais avancés : 10,7 millions FCFA ;

; Indemnité de logement : 12 millions FCFA ;

; Forfait carburant : 1,104 million FCFA ;

; Prime de champion d’Afrique et de qualification à la Coupe du monde : 100 millions FCFA.

Les avocats de Pape Bouna Thiaw indiquent privilégier, dans un premier temps, une solution amiable avec la Fédération sénégalaise de football. Toutefois, cette démarche constitue une étape préalable à une éventuelle procédure judiciaire si aucun accord n’est trouvé entre les parties.

Cette affaire intervient dans un contexte où le sélectionneur a conduit les Lions à des résultats majeurs, notamment le sacre continental et la qualification pour la Coupe du monde. Elle pourrait ainsi susciter de nombreuses réactions au sein de l’opinion sportive nationale, alors que la FSF n’a pas encore communiqué officiellement sur ces accusations.

En attendant une éventuelle réponse de l’instance dirigeante du football sénégalais, ce différend financier ouvre un nouveau chapitre dans les relations entre la Fédération et son sélectionneur national.