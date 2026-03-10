Dakar : la DIC démantèle les groupes WhatsApp « Nekh Nekh » et « No Limit », près de 500 membres impliqués

XALIMANEWS: La Division des Investigations Criminelles (DIC) a mis au jour un réseau présumé impliqué dans des faits graves d’association de malfaiteurs, proxénétisme, chantage à caractère sexuel, escroquerie et transmission volontaire du VIH/SIDA.

Selon les révélations du journal Libération, les enquêteurs ont découvert deux groupes WhatsApp baptisés « Nekh Nekh » et « No Limit », regroupant près de 500 membres. Ces plateformes auraient servi à organiser des appels vidéo érotiques tarifés ainsi que des rencontres sexuelles parfois filmées, utilisées ensuite pour des cas de chantage.

Au cœur du réseau figure un ressortissant gambien, Mamadou Lamine Seidy Ba, alias « Nazir », présenté comme l’un des principaux animateurs du système. Une information judiciaire pourrait être ouverte dans les prochains jours, avec une délégation judiciaire qui s’annonce particulièrement sensible.

Arrêté dans le cadre de cette affaire avec 14 autres personnes, le chanteur Ouzin Keita a affirmé aux enquêteurs avoir été victime par le passé d’un viol collectif à la Cité Fadia. Il soutient également que son dernier rapport sexuel avec un homme remonterait à deux ans.

Lors de l’intervention des enquêteurs dans un appartement à Dakar, plusieurs suspects ont été retrouvés sur place, certains en sous-vêtements. Des produits cosmétiques, lubrifiants et divers objets ont été saisis par les policiers dans le cadre de l’enquête.

Après leur retour de parquet, le dossier pourrait connaître de nouveaux développements judiciaires dans les prochains jours.