Guy Marius Sagna recadre les responsables de Pastef : « L’objectif n’est pas d’être bons, mais les meilleurs »

XALIMANEWS: Le député Guy Marius Sagna a lancé un message fort à l’endroit des militants de Pastef qui occupent aujourd’hui des postes de responsabilité au sein de l’État et des collectivités territoriales.

Dans une publication sur ses réseaux sociaux, le parlementaire a estimé que la mission des cadres du parti ne se limite pas à afficher leur loyauté envers le Premier ministre Ousmane Sonko à travers des slogans tels que « Sonko seul ». Selon lui, le véritable engagement doit se traduire par l’excellence dans l’exercice de leurs fonctions.

« Ce qui est attendu d’eux, ce n’est pas seulement d’être de bons députés, de bons directeurs généraux ou de bons maires, mais d’être les meilleurs », a-t-il affirmé.

Pour Guy Marius Sagna, les responsables issus de Pastef doivent incarner dans leur gestion et leur travail quotidien les valeurs portées par Ousmane Sonko. Il considère que cette exigence de performance constitue le premier devoir des militants investis de responsabilités publiques.

Le député soutient que cette quête d’excellence est la meilleure manière de servir la « Révolution souverainiste africaine du Sénégal » et d’honorer la mémoire des militants tombés ou blessés dans le combat politique ayant conduit à l’alternance.

À travers cette déclaration, Guy Marius Sagna appelle ainsi les responsables du parti au pouvoir à faire preuve d’exemplarité et d’efficacité afin de répondre aux attentes des Sénégalais et de préserver l’héritage des sacrifices consentis pour le changement politique.