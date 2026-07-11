Croissance économique : le Sénégal en tête de l’Afrique de l’Ouest avec 7,9 % en 2025

XALIMANEWS: Le quotidien Le Soleil consacre sa Une aux performances économiques du Sénégal, mettant en avant la place de leader qu’occupe désormais le pays au sein de l’espace ouest-africain.

Selon le journal, le Sénégal a enregistré en 2025 un taux de croissance économique de 7,9 %, contre 6,1 % en 2024, signant ainsi la meilleure performance de toute la sous-région ouest-africaine.

Cette progression remarquable permet au pays de prendre la tête des économies de la région, devant plusieurs partenaires de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

D’après Le Soleil, qui s’appuie sur le dernier rapport sur les perspectives de développement de l’Afrique de l’Ouest publié par la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO, cette dynamique est principalement portée par le démarrage historique de la production de pétrole et de gaz au Sénégal.

Le document souligne également la contribution significative du secteur agricole, dont les bonnes performances ont renforcé la croissance nationale et soutenu l’activité économique.