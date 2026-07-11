Societe

Croissance économique : le Sénégal en tête de l’Afrique de l’Ouest avec 7,9 % en 2025

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: Le quotidien Le Soleil consacre sa Une aux performances économiques du Sénégal, mettant en avant la place de leader qu’occupe désormais le pays au sein de l’espace ouest-africain.

Selon le journal, le Sénégal a enregistré en 2025 un taux de croissance économique de 7,9 %, contre 6,1 % en 2024, signant ainsi la meilleure performance de toute la sous-région ouest-africaine.

Cette progression remarquable permet au pays de prendre la tête des économies de la région, devant plusieurs partenaires de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

D’après Le Soleil, qui s’appuie sur le dernier rapport sur les perspectives de développement de l’Afrique de l’Ouest publié par la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO, cette dynamique est principalement portée par le démarrage historique de la production de pétrole et de gaz au Sénégal.

DEPECHES

“Revision Constitutionnelle : Battu en Commission, le Gouvernement tente le match retour par communiqué, les premiers craquements au sommet de l’État
Accident aux ICS : trois travailleurs grièvement brûlés après l’explosion d’un transformateur
0-0 à la pause : les Lions de la Teranga regardent les Bleus dans les yeux
Fonds politiques : Guy Marius Sagna exhume un engagement d’Ousmane Sonko

Le document souligne également la contribution significative du secteur agricole, dont les bonnes performances ont renforcé la croissance nationale et soutenu l’activité économique.

Share This Article
Previous Article Après le revers de l’Assemblée, quelles suites pour les réformes institutionnelles ?
Next Article Prestations sexuelles tarifées : la chute de deux jeunes qui ciblaient les « Diek »
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

FootballXalima TV

Les Lions en préparation : immersion avant la Coupe du Monde

By
Xalima
FootballXalima TV

Arrivée exceptionnelle des Lions du Sénégal à New Jersey accueillis par une foule immense aux USA

By
Xalima
Xalima TV

Sortie de Bouba Ndour sur Sonko, Madiambal et le cas El Malick, arrêt Diomaye soriwoul: Cheikh Bara

By
Xalima
Xalima TV

Visite de Courtoisie de Serigne Bass Abdou Khadre Chez Youssou Ndour

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Societe

Yeumbeul : un père arrêté après des accusations d’abus sur sa fille mineure

Societe

Rivalités au sommet ? Parlons-en avec Mamadou Lamine Sarr et Pierre-Élie de Rohan Chabot

A la UneSociete

Le gouvernement Ahmadou Al Aminou Lô dévoilé : voici la liste complète des ministres

Societe

Coupe du monde 2026 : dîner de communion pour les Lions à Diamniadio

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Coupe du monde 2026 : la France élimine le Maroc et file en demi-finale

Football

FORA’ESS 2026 : Ahmadou Al Aminou Lo appelle à une voix africaine unie sur l’économie sociale et solidaire

Football

Sénégal, Égypte : deux scénarios, un même immense regret

Football

Mercato: Bamba Dieng se dirige vers l’Arabie saoudite après son départ de Lorient

Lutte

Interpellation de Coly Faye 2 : ce qui s’est réellement passé