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Touba : Cheikh Tidiane Dièye prépare le dispositif eau et assainissement du Grand Magal

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XALIMANEWS: À l’approche du Grand Magal de Touba, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a effectué une visite de terrain dans la ville sainte pour évaluer l’état d’avancement des infrastructures d’eau potable et d’assainissement mises en place en perspective de ce grand rendez-vous religieux.

Cette tournée avait pour objectif de vérifier la fonctionnalité des ouvrages en cette période d’hivernage et de faire le point sur les dispositifs organisationnels destinés à garantir un service public efficace aux populations de Touba ainsi qu’aux millions de pèlerins attendus.

Le ministre s’est rendu sur plusieurs infrastructures stratégiques, notamment les bassins de Nguiranène et de Darou Rahmane, le canal principal du quartier Féto, l’exutoire de Ndock ainsi que les forages de Darou Tanzil et de Naydé. Selon lui, ces réalisations témoignent de l’engagement de l’État à accompagner durablement le développement de Touba à travers le renforcement des infrastructures hydrauliques et d’assainissement.

Au niveau des exutoires, Cheikh Tidiane Dièye a échangé avec les populations locales afin de recueillir leurs préoccupations et de les sensibiliser sur l’importance de ces ouvrages dans la prévention des inondations et l’amélioration du cadre de vie.

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« Une infrastructure n’a de sens que si elle répond concrètement aux attentes de celles et ceux qu’elle est appelée à servir », a rappelé le ministre, insistant sur la nécessité de placer les populations au cœur des politiques publiques.

Dans le cadre du dispositif spécial Grand Magal, le ministre a également passé en revue les moyens déployés par l’Office des Forages Ruraux (OFOR). Une cinquantaine de camions-citernes seront mobilisés, avec un renforcement des équipes techniques et la mise en œuvre d’une stratégie de maintenance préventive pour assurer la continuité de l’approvisionnement en eau.

La visite s’est poursuivie à la Résidence Khadim Rassoul, où Cheikh Tidiane Dièye a constaté l’état d’avancement des travaux en cours et échangé avec les équipes techniques sur les mesures complémentaires à prendre pour garantir une exploitation optimale des infrastructures durant le Magal.

Le ministre a salué la mobilisation du gouverneur de la région, des autorités administratives et territoriales, des services techniques, des sapeurs-pompiers, des acteurs communautaires ainsi que des populations de Touba.

À travers ces actions, le département de l’Hydraulique et de l’Assainissement entend poursuivre les investissements structurants et renforcer la maintenance des ouvrages afin de faire de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement des outils de dignité, de résilience et de développement pour les Sénégalais.

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