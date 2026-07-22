Après près de deux ans en détention, Jérôme Badiaky et Sakory Ka recouvrent la liberté

XALIMANEWS: Le Tribunal correctionnel de Dakar a rendu, ce mercredi, son verdict dans l’affaire opposant l’État du Sénégal à Jérôme Badiaky, alias « Sniper », et Sakory Ka, frère de l’ancien ministre Doudou Ka.

Selon les informations rapportées par Seneweb, les deux prévenus ont été relaxés des principales accusations qui pesaient contre eux, notamment les délits de trafic illicite d’armes, d’usurpation de fonctions publiques civiles ou militaires, d’escroquerie portant sur des avantages de l’État, ainsi que de manœuvres et actes susceptibles de compromettre la sécurité publique.

Toutefois, le tribunal les a déclarés coupables de détention d’armes sans autorisation administrative. Ils ont été condamnés chacun à six mois de prison ferme.

Lors de l’audience du 8 juillet 2026, le procureur de la République avait requis une peine de cinq ans d’emprisonnement ferme et une amende de 5 millions de FCFA contre Jérôme Badiaky. Pour Sakory Ka, le ministère public avait demandé trois ans de prison ferme, assortis d’une amende de 2 millions de FCFA.

La défense, représentée notamment par Mes Aboubacry Barro, Alioune Badara Fall et Youssou Camara, avait plaidé la relaxe pure et simple des prévenus.

Placé sous mandat de dépôt depuis le 25 septembre 2024, Jérôme Badiaky retrouve ainsi la liberté, sa peine ayant été couverte par la durée de sa détention préventive. Sakory Ka, incarcéré depuis le 28 novembre 2024, est également libre.