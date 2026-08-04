Football sénégalais : un accord trouvé entre la FSF et Patrick Vieira, en attente de clarification du dossier Pape Thiaw

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) aurait trouvé un accord de principe avec l’ancien international français Patrick Vieira, en vue de prendre les rênes de l’équipe nationale du Sénégal.

Présent à Dakar depuis le 29 juillet, Patrick Vieira a pris part à une séance de travail stratégique présidée par le Secrétaire général de la FSF, en présence de plusieurs membres de l’instance dirigeante. Lors de cette rencontre, l’ancien entraîneur de Crystal Palace et de l’OGC Nice a présenté les grandes lignes de son projet sportif.

Selon des sources proches du dossier, les dirigeants du football sénégalais se sont montrés particulièrement réceptifs à la vision et aux ambitions affichées par Vieira pour les Lions de la Teranga. Son approche, axée sur la performance, la discipline tactique et le développement du potentiel local, aurait fortement séduit.

Toutefois, malgré cette avancée significative, la Fédération préfère temporiser toute communication officielle. En cause : le dossier toujours en suspens de Pape Thiaw. La situation contractuelle de ce dernier, notamment liée au paiement des indemnités qui lui sont dues, reste un préalable indispensable à toute formalisation de l’accord avec Vieira.

Dans ce contexte d’incertitude, la FSF envisagerait une solution transitoire. Si aucun règlement n’intervient d’ici septembre, l’intérim pourrait être confié au Directeur Technique National, afin d’assurer la continuité à la tête de la sélection.

L’évolution de ce dossier sera suivie de près dans les prochains jours, alors que les supporters sénégalais attendent avec impatience une clarification sur l’avenir du banc des Lions.