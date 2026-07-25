Societe

Idrissa Gana Gueye quitte Everton et prend la direction de l’Arabie saoudite

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
No Comments
1 Min Read

XALIMANEWS: L’aventure d’Idrissa Gana Gueye à Everton est officiellement terminée. Le milieu de terrain sénégalais de 36 ans a quitté le club anglais après l’échec des négociations en vue d’une prolongation de contrat, arrivé à expiration le 30 juin dernier. Everton a confirmé son départ après sept saisons passées sous les couleurs des Toffees, réparties en deux passages.

Figure emblématique de l’entrejeu d’Everton, Gana quitte la Premier League avec un bilan de 236 matchs disputés, laissant l’image d’un joueur combatif, expérimenté et très apprécié des supporters.

L’international sénégalais s’apprête désormais à relever un nouveau défi en Arabie saoudite. Selon plusieurs sources concordantes, il va s’engager avec Al Diriyah SC, où un contrat d’une saison, assorti d’une année supplémentaire en option, l’attend.

Après des passages remarqués à Lille, Aston Villa, au Paris Saint-Germain puis Everton, Idrissa Gana Gueye tourne ainsi une nouvelle page de sa riche carrière en rejoignant le championnat saoudien, qui continue d’attirer des joueurs de renom.

DEPECHES

Kiiraay, la Patrie d’abord : Diomaye Faye dévoile les symboles et les ambitions de son nouveau parti politique
Le Parlement défie l’Exécutif avec une nouvelle vague d’initiatives législatives
Ce qu’il faut sur la création du nouveau parti de Diomaye
Kaolack, nos terres ne sont pas à vendre : le cri des oubliés du foncier.(Par Madère Fall )

Share This Article
Previous Article Kiiraay, la Patrie d’abord : Diomaye Faye dévoile les symboles et les ambitions de son nouveau parti politique
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneInternational

DIRECT– Macky Sall au Grand Débat des candidats au poste de Secrétaire général de l’ONU

By
Xalima
FootballXalima TV

Les Lions en préparation : immersion avant la Coupe du Monde

By
Xalima
FootballXalima TV

Arrivée exceptionnelle des Lions du Sénégal à New Jersey accueillis par une foule immense aux USA

By
Xalima
Xalima TV

Sortie de Bouba Ndour sur Sonko, Madiambal et le cas El Malick, arrêt Diomaye soriwoul: Cheikh Bara

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Societe

Touba : le dahira Moukhadimatoul Khidma, gardien de la Grande Mosquée depuis 1994

Societe

Bayna Gueye accusé de diffamation : Hannibal Djim annonce une citation directe

Societe

Véhicules, logement, indemnités : Guy Marius Sagna passe la gestion de La Poste au crible

Societe

Casamance : routes, forage et marché, le PDEC accélère la transformation de Sédhiou

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Revirement total de la CAF : la CAN 2027 se jouera finalement à 24 équipes, pas à 28

Sports

‎Finale CAN 2025 : l’audience du TAS va se tenir en septembre ou octobre (média) ‎

A la Une Sports

Assemblée nationale : les auditions sur le Mondial 2026 renvoyées à une date ultérieure

Sports

EQUIPE NATIONALE DU SENEGAL Patrick Vieira en discussions avancées..

Sports

Après une finale à sens unique, l’Espagne s’offre un second titre face à l’Argentine