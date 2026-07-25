Idrissa Gana Gueye quitte Everton et prend la direction de l’Arabie saoudite

XALIMANEWS: L’aventure d’Idrissa Gana Gueye à Everton est officiellement terminée. Le milieu de terrain sénégalais de 36 ans a quitté le club anglais après l’échec des négociations en vue d’une prolongation de contrat, arrivé à expiration le 30 juin dernier. Everton a confirmé son départ après sept saisons passées sous les couleurs des Toffees, réparties en deux passages.

Figure emblématique de l’entrejeu d’Everton, Gana quitte la Premier League avec un bilan de 236 matchs disputés, laissant l’image d’un joueur combatif, expérimenté et très apprécié des supporters.

L’international sénégalais s’apprête désormais à relever un nouveau défi en Arabie saoudite. Selon plusieurs sources concordantes, il va s’engager avec Al Diriyah SC, où un contrat d’une saison, assorti d’une année supplémentaire en option, l’attend.

Après des passages remarqués à Lille, Aston Villa, au Paris Saint-Germain puis Everton, Idrissa Gana Gueye tourne ainsi une nouvelle page de sa riche carrière en rejoignant le championnat saoudien, qui continue d’attirer des joueurs de renom.