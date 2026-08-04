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‎CAN féminine 2026 : le Sénégal quitte la compétition, le Maroc et l’Algérie en quarts

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 L’équipe nationale féminine du Sénégal a été éliminée de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine 2026, malgré son match nul (0-0) contre le Maroc, lors de la troisième et dernière journée du groupe A disputée, lundi, à Rabat.

‎Les Lionnes terminent à la troisième place avec quatre points, un total insuffisant pour accéder aux quarts de finale. Seules les deux premières équipes de chaque groupe se qualifient pour le tour suivant.

‎Face aux Marocaines, les Sénégalaises ont livré une prestation solide sur le plan défensif, sans toutefois parvenir à concrétiser leurs occasions.

‎Le tournant de la rencontre est intervenu à la 69e minute lorsque l’attaquante marocaine Yasmine Mrabet a vu son penalty repoussé par la gardienne sénégalaise Adji Ndiaye.

‎L’arbitre ougandaise a ensuite ordonné que le penalty soit retiré, estimant que la gardienne avait quitté sa ligne de but avant la frappe. Sur cette seconde tentative, Adji Ndiaye s’est de nouveau interposée, réalisant un nouvel arrêt décisif.

‎Auteur d’une prestation remarquable tout au long de la rencontre, la gardienne des Lionnes a multiplié les interventions déterminantes, permettant au Sénégal de préserver le score de parité (0-0) jusqu’au coup de sifflet final.

‎Dans l’autre rencontre du groupe, l’Algérie s’est imposée 2-0 face au Kenya grâce à des réalisations de Dafeur (14e) et Bendris (23e), validant ainsi son billet pour les quarts de finale.

‎Au classement final du groupe A, le Maroc conserve la première place avec sept points, devant l’Algérie (6 points). Le Sénégal termine troisième avec quatre points, tandis que le Kenya ferme la marche sans le moindre point.

‎Les Lionnes quittent ainsi la compétition avec un bilan d’une victoire, un match nul et une défaite, pour un but marqué et deux encaissés.

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