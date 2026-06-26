Distribution des billets Sénégal–Irak : le RGSC sort du silence et apporte des précisions

XALIMANEWS: Le Regroupement Général des Sénégalais du Canada (RGSC) a publié une mise au point concernant la distribution des billets destinés aux supporters sénégalais pour le match Sénégal – Irak, disputé ce vendredi 26 juin à Toronto, dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

Dans un communiqué, le RGSC précise qu’à la suite des nombreuses interpellations reçues, il souhaite apporter des éclaircissements sur le processus de répartition des billets mis à disposition par les autorités sénégalaises.

L’organisation indique que 20 billets lui ont été attribués par le comité ad hoc installé par l’Ambassade du Sénégal au Canada et à Cuba, dans le cadre du dispositif spécial mis en place pour accompagner les supporters.

Le RGSC explique également qu’un tirage au sort a été effectué par ce comité parmi les 1 634 personnes inscrites sur la liste de recensement transmise par l’organisation.

Enfin, le regroupement souligne que la distribution des 20 billets relève exclusivement des équipes de l’Ambassade du Sénégal au Canada, précisant qu’il n’est pas responsable de leur remise aux bénéficiaires.

Par cette mise au point, le RGSC entend lever toute confusion sur son rôle dans le processus de distribution des billets et rappeler que les modalités d’attribution sont pilotées par le comité ad hoc et les services diplomatiques sénégalais.