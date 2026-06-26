Diaspora

Distribution des billets Sénégal–Irak : le RGSC sort du silence et apporte des précisions

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: Le Regroupement Général des Sénégalais du Canada (RGSC) a publié une mise au point concernant la distribution des billets destinés aux supporters sénégalais pour le match Sénégal – Irak, disputé ce vendredi 26 juin à Toronto, dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

Dans un communiqué, le RGSC précise qu’à la suite des nombreuses interpellations reçues, il souhaite apporter des éclaircissements sur le processus de répartition des billets mis à disposition par les autorités sénégalaises.

L’organisation indique que 20 billets lui ont été attribués par le comité ad hoc installé par l’Ambassade du Sénégal au Canada et à Cuba, dans le cadre du dispositif spécial mis en place pour accompagner les supporters.

Le RGSC explique également qu’un tirage au sort a été effectué par ce comité parmi les 1 634 personnes inscrites sur la liste de recensement transmise par l’organisation.

Enfin, le regroupement souligne que la distribution des 20 billets relève exclusivement des équipes de l’Ambassade du Sénégal au Canada, précisant qu’il n’est pas responsable de leur remise aux bénéficiaires.

DEPECHES

Coupe du Monde 2026 : la diaspora sénégalaise d’Amérique du Nord interpelle l’État et la FSF sur la billetterie
Canada : le Sénégalais Edmond Benoit Sadio ouvre un restaurant qui fait déjà sensation
Formation professionnelle : Maguette Sène s’inspire du modèle canadien à Montréal
FMI, BOAD, NBA Africa : Diomaye Faye multiplie les audiences à Nairobi

Par cette mise au point, le RGSC entend lever toute confusion sur son rôle dans le processus de distribution des billets et rappeler que les modalités d’attribution sont pilotées par le comité ad hoc et les services diplomatiques sénégalais.

Share This Article
Previous Article Coupe du monde 2026 : Pape Thiaw appelle à une « révolte » des Lions face à l’Irak
Next Article « On ne gère pas un pays avec de l’orgueil » : la sortie musclée d’Abass Fall contre Diomaye
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

FootballXalima TV

Les Lions en préparation : immersion avant la Coupe du Monde

By
Xalima
FootballXalima TV

Arrivée exceptionnelle des Lions du Sénégal à New Jersey accueillis par une foule immense aux USA

By
Xalima
Xalima TV

Sortie de Bouba Ndour sur Sonko, Madiambal et le cas El Malick, arrêt Diomaye soriwoul: Cheikh Bara

By
Xalima
Xalima TV

Visite de Courtoisie de Serigne Bass Abdou Khadre Chez Youssou Ndour

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Diaspora

Renouvellement de passeports : l’Ambassade du Sénégal au Canada lance une vaste opération de recensement

A la UneDiaspora

INTERVIEW – Amidou Diao (PASTEF Canada) : “Sans le leadership de Sonko, PASTEF n’en serait pas là aujourd’hui”

Diaspora

Diaspora et développement : convergence de visions entre Maguette Sène et le Regroupement Général des Sénégalais du Canada

Diaspora

Mois du Sénégal : un concert mémorable signé Daaraj Family au Canada (en images)

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Maroc – Pays-Bas : choc explosif pour les Lions de l’Atlas en seizièmes de finale du Mondial 2026

A la Une Les lions

Coupe du monde 2026 : Pape Thiaw appelle à une « révolte » des Lions face à l’Irak

Les lions

Mondial 2026 : le Sénégal a plus de 70 % de chances de se qualifier selon les statistiques

Sports

Incroyable ! Des journalistes et dirigeants de la FSF privés de Sénégal-Irak à cause d’un problème de visa

Les lions

Crise chez les Lions ? Les vérités qui inquiètent avant le choc contre l’Irak