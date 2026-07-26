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Mercato : le Bayern Munich recrute définitivement le Sénégalais Bara Sapoko Ndiaye

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C’est désormais bouclé. Le Bayern Munich a trouvé un accord pour le transfert définitif du jeune défenseur sénégalais Bara Sapoko Ndiaye, l’un des plus grands espoirs du football sénégalais.

Âgé de seulement 18 ans, le joueur a convaincu l’entraîneur Vincent Kompany lors de son prêt la saison dernière. Séduit par ses performances et son potentiel, le champion d’Allemagne a décidé de lever l’option en concluant un transfert permanent.

Selon les informations de Fabrizio Romano, le club sénégalais Gambinos Stars devrait percevoir un montant d’environ 3 millions d’euros. Bara Sapoko Ndiaye s’engagera avec le Bayern jusqu’en juin 2031, tandis que les dernières formalités administratives sont en cours avant une officialisation attendue la semaine prochaine.

Le jeune international sénégalais prendra part à la préparation estivale avec l’équipe première du Bayern Munich. Le club bavarois envisage de l’évaluer durant la présaison avant de décider de son avenir. Un prêt reste une possibilité, mais seulement si cela s’avère nécessaire pour poursuivre son développement.

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Une nouvelle étape majeure dans la carrière de Bara Sapoko Ndiaye, qui passe des terrains du Sénégal à l’Allianz Arena, confirmant une fois de plus le potentiel du football sénégalais à exporter ses talents vers les plus grands clubs européens.

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