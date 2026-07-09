Coupe du monde 2026 : la France élimine le Maroc et file en demi-finale

XALIMANEWS: L’équipe de France est devenue ce jeudi la première nation à décrocher son billet pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 en s’imposant face au Maroc sur le score de 2 buts à 0 en quart de finale. ￼

Après une première période disputée, les hommes de Didier Deschamps ont fait la différence en seconde mi-temps grâce à leur duo offensif vedette. Kylian Mbappé a ouvert le score avant qu’Ousmane Dembélé ne vienne sceller la victoire française quelques minutes plus tard. ￼

Avec ce succès, les Bleus deviennent la première sélection à rejoindre le dernier carré du Mondial et attendent désormais le vainqueur du quart de finale entre l’Espagne et la Belgique pour connaître leur adversaire en demi-finale.