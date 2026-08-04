Lendemain du Magal : 179 agents absents, le ministre Mamadou Lamine Dianté exige des explications

Le lendemain du Grand Magal de Touba 2026 n’ayant pas été déclaré jour férié par le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye, les travailleurs étaient attendus à leurs postes ce lundi. Face à un faible taux de présence constaté dans son département, le ministre de la Fonction publique du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, a décidé de sévir.

Selon lui, une application de contrôle de présence permet de suivre le pointage des agents. Après consultation de cet outil, il affirme avoir constaté un taux de présence d’environ 10 % dans son ministère.

« Nous avons une application où les travailleurs doivent pointer. Je suis entré dans l’application pour surveiller ce matin, nous étions à 10 % de présence », a déclaré le ministre sur Evenprod ce lundi 3 août.

Il indique avoir demandé un recensement des absences afin que les agents concernés justifient leur indisponibilité. Au total, 179 agents sont concernés concernés.

« Demain, à leur retour, ils trouveront leur demande d’explications. Tout ceux qui n’avaient pas une autorisation d’absence devront s’expliquer à leur retour », a-t-il averti.

senego