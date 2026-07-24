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Revirement total de la CAF : la CAN 2027 se jouera finalement à 24 équipes, pas à 28

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Coup de théâtre au sommet du football africain. Après avoir annoncé, il y a quelques jours à peine, un élargissement de la CAN à 28 équipes dès 2027, la Confédération africaine de football fait volte-face. Ce sera bien 24 nations sur la ligne de départ, comme lors des précédentes éditions.

L’annonce a été faite mercredi par le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, en personne, lors d’une conférence de presse tenue pour clarifier  et corriger  le tir. « La TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations 2027 réunira 24 équipes nationales », a-t-il tranché, mettant fin à plusieurs jours de flou et d’interrogations sur le format retenu.

Ce spectaculaire rétropédalage intervient à quelques mois seulement du coup d’envoi des éliminatoires, prévu en septembre. Un calendrier serré qui laissait déjà peu de marge pour absorber un bouleversement du format d’où, sans doute, ce retour à la raison.

Rendez-vous est donné du 19 juin au 17 juillet 2027, pour une CAN inédite à plus d’un titre : le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda co-organiseront pour la première fois le tournoi à trois pays hôtes.

Les éliminatoires, elles, débuteront en septembre et livreront leur verdict fin mars. Avec un format à 24, chaque poule qualifie deux équipes un système qui épargne généralement les grosses nations des fameux « groupes de la mort ». Cette année, seule la Côte d’Ivoire, opposée au Ghana dans le groupe B, devra vraiment batailler pour valider son ticket.

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