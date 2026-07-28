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FSF : le verdict du TAS attendu avant le 21 août 2026 dans l’affaire Mady Touré – Abdoulaye Fall

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XALIMANEWS: Le feuilleton judiciaire autour de l’élection à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF) pourrait bientôt connaître son épilogue. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) devrait rendre sa décision dans le litige opposant Mady Touré à Abdoulaye Fall avant le 21 août 2026, selon des informations rapportées par le journaliste Mbaye Jacques Diop.

Cette décision est très attendue dans le milieu du football sénégalais, près d’un an après l’assemblée générale élective de la FSF tenue le 2 août 2025. À l’issue du premier tour du scrutin, Abdoulaye Fall était arrivé en tête devant Mady Touré et Augustin Senghor. Le président de Génération Foot avait alors décidé de ne pas prendre part au second tour, dénonçant des irrégularités dans le processus électoral ainsi que des faits présumés d’achat de voix et de corruption.

Malgré le retrait de son principal concurrent, Abdoulaye Fall avait été élu à la tête de la Fédération sénégalaise de football. Une victoire rapidement contestée par Mady Touré, qui avait d’abord saisi les instances internes de la FSF avant de porter l’affaire devant le Tribunal arbitral du sport en septembre 2025.

Dans son recours, le dirigeant de Génération Foot demande l’annulation du scrutin. Il conteste notamment la régularité des opérations de vote et de dépouillement, ainsi que le respect des règles qui encadraient le processus électoral.

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Le dossier a connu une étape décisive le 10 mars 2026 avec une audience organisée à Lausanne, en Suisse. Les deux parties, accompagnées de leurs avocats, ont exposé leurs arguments devant les arbitres du TAS. Les débats ont notamment porté sur la recevabilité du recours, la conformité de la procédure électorale et les accusations avancées par le camp de Mady Touré.

Toujours selon Mbaye Jacques Diop, la Fédération sénégalaise de football aurait sollicité un report de la décision du TAS. Une demande qui aurait toutefois été rejetée par l’instance arbitrale, déterminée à rendre son verdict avant le 21 août 2026.

Ce jugement sera particulièrement suivi au Sénégal. Il pourrait confirmer définitivement l’installation d’Abdoulaye Fall à la tête de la FSF ou, au contraire, provoquer un nouveau rebondissement dans la gouvernance du football sénégalais.

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