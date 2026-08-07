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Le procureur Saliou Dicko annonce un non lieu partiel et le renvoi de 71 inculpés dans l’affaire Pape Cheikh Diallo

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Un nouveau développement judiciaire majeur est intervenu dans une affaire suivie de près par l’opinion publique au Sénégal. Le parquet du Tribunal de grande instance (TGI) de Pikine-Guédiawaye, rattaché à la Cour d’appel de Dakar, a rendu public un communiqué ce 7 août 2026 concernant le dossier impliquant Pape Salif Raal Thiam, Cheikh Ahmed Tidiane Diallo dit Pape Cheikh, ainsi que plusieurs co-inculpés.

Selon le document signé par le procureur de la République, Saliou Dicko, le juge d’instruction du premier cabinet a prononcé une ordonnance de non-lieu partiel, tout en décidant du renvoi d’une partie des mis en cause devant le tribunal correctionnel.

Dans le détail, 28 inculpés ont bénéficié d’un non-lieu total, mettant fin aux poursuites à leur encontre. En revanche, 71 autres personnes ont été renvoyées devant la juridiction de jugement, notamment pour des faits qualifiés d’association de malfaiteurs et d’actes contre nature.

Le communiqué précise également que les accusations liées à la mise en danger de la vie d’autrui et à la transmission volontaire du VIH/SIDA ont fait l’objet d’un non-lieu, faute d’éléments suffisants pour soutenir ces charges.

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Toutefois, le dossier est loin d’être clos. Le ministère public, qui avait initialement requis le renvoi de l’ensemble des inculpés pour toutes les infractions visées, a décidé d’interjeter appel de cette ordonnance, marquant ainsi sa volonté de poursuivre la procédure judiciaire sur certains aspects contestés de la décision.

Cette affaire, par son ampleur et la gravité des faits allégués, continue de susciter de vives réactions dans l’espace public, notamment dans la banlieue dakaroise de Pikine-Guédiawaye. L’évolution de la procédure en appel sera déterminante pour la suite judiciaire de ce dossier complexe.

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  • C’est le juge d’instruction qui a annoncé des non lieux où le procureur. S’il vous plaît faites un petit effort pour bien s’informer. Aujourd’hui, au Sénégal même les adolescents savent faire la différence entre un procureur et juge d’instruction à plus forte raison un journaliste. C’est le juge d’instruction qui a annoncé des non lieux et c’est plutôt le procureur Dikco qui a interjeté appel.

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