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Intégralité du discours français d’Ousmane Sonko, nouveau président de l’Assemblée nationale.

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C’est un moment fort de la vie institutionnelle sénégalaise. À travers son discours en français, le nouveau président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a posé les jalons d’une gouvernance qu’il veut résolument tournée vers la transparence, la justice et la refondation des institutions.

Dans une allocution à la fois solennelle et engagée, il a rappelé le rôle central de l’Assemblée nationale dans l’équilibre des pouvoirs. Insistant sur la responsabilité des députés, il a appelé à une rupture avec les pratiques du passé, souvent critiquées pour leur opacité et leur éloignement des préoccupations citoyennes.

Le ton du discours se veut clair : restaurer la confiance entre les institutions et le peuple. Ousmane Sonko a notamment mis en avant la nécessité d’un contrôle parlementaire renforcé, d’une meilleure redevabilité de l’exécutif et d’une production législative davantage en phase avec les réalités sociales et économiques du pays.

Au-delà des mots, ce discours marque un tournant politique. Il incarne une volonté de transformation profonde, portée par une nouvelle génération de dirigeants et soutenue par une forte attente populaire. Le président de l’Assemblée nationale a également insisté sur l’unité nationale, appelant à dépasser les clivages pour construire un Sénégal plus juste et plus inclusif.

Cette prise de parole, désormais accessible dans son intégralité, s’inscrit comme un texte fondateur de cette nouvelle séquence politique. Elle donne le ton des réformes à venir et trace les contours d’une gouvernance qui se veut exemplaire.

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Une chose est certaine : ce discours ne laisse pas indifférent. Il interpelle, mobilise et ouvre le débat sur l’avenir institutionnel du Sénégal.

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