Les leçons de communication stratégique d’une sortie médiatique

Communication interne ou communication publique ? Quand une décision administrative devient un acte de communication

“Communication is not what you say. It’s what people understand.”

L’annonce du ministre de la Fonction publique selon laquelle des demandes d’explication seront adressées aux agents absents le lendemain du Magal de Touba constitue, à mes yeux, un véritable cas d’école de communication publique.

Le débat n’est pas de savoir si l’administration a le droit d’engager une procédure disciplinaire. Elle en a les prérogatives.

Le véritable sujet est ailleurs.

Une procédure disciplinaire relève d’abord de la communication interne. Dès lors qu’elle est annoncée sur un plateau de télévision avant même son exécution, elle change de nature : elle devient un engagement public.

Et tout engagement public crée des attentes.

Il expose le décideur à un jugement qui ne portera plus seulement sur la décision, mais aussi sur sa capacité à la mettre en œuvre jusqu’au bout.

À cela s’ajoute un élément qui, selon moi, aurait gagné à être anticipé : la perception des agents.

Beaucoup de Sénégalais étaient convaincus que lorsqu’un jour férié coïncide avec un dimanche, le lundi suivant est automatiquement férié. Que cette interprétation soit juridiquement exacte ou non importe finalement peu du point de vue de la communication.

Lorsqu’une confusion est largement partagée, elle devient un risque de communication.

Une note de service, diffusée plusieurs jours avant le Magal pour rappeler clairement le régime applicable, aurait probablement permis d’éviter que certains invoquent, de bonne foi, cette croyance après coup.

C’est là toute la différence entre une communication réactive, qui gère les conséquences, et une communication stratégique, qui anticipe les incompréhensions avant qu’elles ne deviennent des problèmes.

Cette séquence pose donc une question essentielle :

La communication sera-t-elle mise au service de la décision… ou la décision sera-t-elle mise au service de la communication ?

C’est souvent dans la réponse à cette question que se mesure la qualité du leadership public.o

Doudou Ndiaye