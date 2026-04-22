Saliou Dicko, le « nettoyeur » : une lutte renforcée contre les réseaux criminels



XALIMANEWS: Le parquet de Pikine-Guédiawaye, sous la direction du procureur Saliou Dicko, intensifie sa lutte contre la délinquance organisée. Surnommé désormais le « nettoyeur » par certains observateurs, le magistrat s’illustre par une série d’opérations ayant conduit au démantèlement de plusieurs réseaux criminels dans cette juridiction stratégique.

Selon le quotidien Libération repis par xalima , plusieurs interventions menées conjointement avec les unités de police et de gendarmerie ont permis d’importants coups de filet. Dans l’affaire impliquant Pape Cheikh Diallo et ses présumés complices, les arrestations initiales au nombre de trois ont rapidement évolué pour atteindre 74 interpellations, témoignant de l’ampleur du réseau visé.

L’enquête a également connu une accélération notable grâce à l’exploitation d’éléments extraits du téléphone de Djibril Dramé. Ces données ont permis de remonter plusieurs pistes, menant à de nouvelles interpellations, dont celle d’un commerçant opérant sur la Petite Côte. Les personnes mises en cause auraient, selon les enquêteurs, reconnu certains faits, facilitant ainsi l’élargissement du champ des investigations.

À ce jour, au moins neuf individus présentés comme proches ou partenaires du chanteur impliqué dans le dossier ont été arrêtés. Les autorités judiciaires indiquent que d’autres arrestations pourraient suivre, l’enquête étant toujours en cours.

Parallèlement, une autre affaire, dite « Baye Tama », retient également l’attention. Les enquêteurs attendent la mise en place d’une délégation judiciaire afin d’approfondir les investigations. Les premiers mis en cause devraient être déférés, tandis que l’ouverture d’une information judiciaire est envisagée pour faire toute la lumière sur ce dossier.

Ces différentes actions illustrent une volonté affirmée du parquet de restaurer l’ordre public et de lutter efficacement contre les réseaux criminels. La stratégie adoptée semble s’inscrire dans une dynamique de fermeté, combinée à une exploitation accrue des outils d’enquête modernes.

Dans un contexte marqué par une attente forte des populations en matière de sécurité, l’action du procureur Saliou Dicko pourrait bien redéfinir les méthodes de lutte contre la criminalité dans la région de Pikine-Guédiawaye.