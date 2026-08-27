Ismaïla Sarr : Liverpool passe à l’offensive avec une offre de 50 millions de livres

Liverpool a décidé d’accélérer dans le dossier Ismaïla Sarr. Selon le journaliste spécialisé dans le mercato Fabrizio Romano, les Reds ont ouvert des discussions avec Crystal Palace et transmis une proposition estimée à 50 millions de livres sterling pour s’attacher les services de l’attaquant international sénégalais.

Cette offensive intervient après l’abandon par Liverpool de la piste menant à Yankuba Minteh. Les exigences financières de Brighton auraient été jugées trop élevées par le club de la Mersey, poussant les dirigeants à se tourner vers d’autres options pour renforcer leur secteur offensif.

Sarr favorable à un départ vers Anfield

D’après Fabrizio Romano, Ismaïla Sarr serait favorable à une arrivée à Liverpool et aurait ouvert la porte à un transfert. L’attaquant sénégalais, qui évolue à Crystal Palace depuis 2024, représente une option expérimentée pour renforcer les couloirs offensifs des Reds.

Liverpool connaît toutefois une première difficulté dans ce dossier. Crystal Palace aurait rejeté l’offre de 50 millions de livres, après avoir déjà refusé deux propositions de Galatasaray pour son joueur. Le club londonien souhaite pour l’instant conserver Sarr.

Un dossier encore ouvert

La situation pourrait néanmoins évoluer dans les prochains jours, alors que la clôture du mercato approche. Liverpool devra désormais décider s’il souhaite revenir avec une offre améliorée ou explorer d’autres pistes.

Pour Ismaïla Sarr, un transfert à Liverpool constituerait une nouvelle étape majeure dans sa carrière et offrirait au Sénégalais la possibilité de rejoindre l’un des clubs les plus prestigieux du championnat anglais.

Le dossier Sarr est donc loin d’être terminé. Liverpool a affiché clairement son intérêt, mais Crystal Palace semble déterminé à conserver l’attaquant sénégalais.